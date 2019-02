Film Ostrým nožom avizuje aj krvavá košeľa na zastávke Zochova

Ostrým nožom je príbeh otca, ktorému zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu.

Bratislava 14. februára (TASR) - O týždeň bude mať v slovenských kinách premiéru film Ostrým nožom debutujúceho režiséra Teodora Kuhna. Snímka inšpirovaná dosiaľ nevyšetreným prípadom vraždy Daniela Tupého vstupuje do hlavnej kampane pred svojím uvedením do distribúcie. Okrem klasických plagátov a bilbordov film tvorcovia avizujú aj na zastávke Zochova v Bratislave, kde nainštalovali zakrvavenú košeľu s maturantskou stužkou. TASR o tom informoval PR manažér filmu Marek Suchitra.



Vizuálna identita snímky zobrazuje pohodenú košeľu s viditeľnými známkami boja a krvavú stopu, ktorá je následkom bodných rán. "Tá odkazuje na vraždu, ktorá je ústredným motívom filmu. Tento princíp tvorcovia zopakovali pri vytváraní inštalácie, aby upútali ľudí čakajúcich na zastávke pred budovou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu," vysvetlil.



"Na pozadí emotívne silného príbehu otvára film spoločenskú diskusiu na tému spravodlivosti a jej dostupnosti pre bežného neprivilegovaného občana," zdôvodňujú výber miesta inštalácie jej autori. Kreatívny riaditeľ kampane Peter Michalka z pražskej reklamnej agentúry Zaraguza dodal: "Keď nakrútite film, aby mali všetci na očiach príbeh, čo slúži ako memento pre Slovákov, musíte urobiť aj reklamu, ktorá svojou surovosťou udrie do očí. Aby sa nezabudlo." Na koncepte vizuálu filmu pracoval Michalka v spolupráci s Romanom Číhalíkom a Filipom Sajkom. Ideovo sa na kampani podieľal PR manažér Marek Suchitra a distribučná spoločnosť Continental film. Inštaláciu mal na starosti architekt Michal Lošonský a umelecká maskérka Michala Frimmerová.



"Náhodné tragické útoky sa totiž budú vyskytovať vždy. Ale nefunkčný systém, ktorý zabraňuje ich potrestaniu, je omnoho komplikovanejší problém," hovorí režisér filmu Teodor Kuhn. Na jeho slová odkazuje aj podtitul filmu "Každá generácia má svoju obeť".



Ostrým nožom je príbeh otca, ktorému zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou.



Hlavnú postavu filmového otca stvárnil Roman Luknár, matku zavraždeného chlapca Ela Lehotská, v úlohe syna vystupuje Dávid Hartl. V ďalších úlohách sa predstavia Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či raperi Moloch Vlavo a Momo. Titulnú pieseň zložila a naspievala Jana Kirschner.



Film vstúpi do kinodistribúcie 21. februára. Produkuje ho spoločnosť nutprodukcia. Koproducentmi sú Madness Productions, RTVS a nutprodukce.