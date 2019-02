Film Ostrým nožom mal byť príbehom o skorumpovanom policajtovi

Film voľne inšpirovaný doposiaľ nevyriešeným prípadom vraždy študenta Daniela Tupého z novembra 2005 je celovečerným debutom Teodora Kuhna.

Bratislava 22. februára (TASR) - V deň prvého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej (21. 2.) vstúpil do kín nový slovenský film Ostrým nožom. Príbeh otca, ktorý musí pochovať vlastné dieťa a okrem tragickej udalosti vraždy svojho syna čelí očierňovaniu zo strany médií, nečinnosti polície, ale aj vlastnému pocitu viny, nakrútili mladí tvorcovia. Film voľne inšpirovaný doposiaľ nevyriešeným prípadom vraždy študenta Daniela Tupého z novembra 2005 je celovečerným debutom Teodora Kuhna. Mladý režisér sa podpísal aj pod scenár spolu so scenáristom Jakubom Medveckým.



"Nečerpali sme len z prípadu Tupý, sledovali sme rôzne kauzy. Samozrejme, kostra prípadu je tam zastúpená, ale potom do toho vo veľkej miere vstupuje fabulácia. Prípad nie je uzavretý a je tam osobná línia rodičov, ktorá je fiktívna, my reálne nevieme, čo sa odohrávalo v rodine Tupých, to je celé vymyslené," povedal pre TASR Medvecký. Ako ďalej priznal, aj keď ide o fiktívny príbeh, tvorcovia ho intenzívne konzultovali s rodinou zavraždeného študenta Daniela Tupého. "Aj vo fáze rešeršov, čítali poslednú verziu scenára, ktorú odobrili, potom videli zostrih filmu. Priebežne sme ich vždy informovali, aby videli, aký to ma tvar, lebo je to veľmi citlivá vec," dodal.







Projekt Ostrým nožom vznikal od roku 2013. Medvecký prezradil, že scenár pôvodne písal režisér Teodor Kuhn sám. "Potom som do toho vstúpil ja. Pôvodne sme písali príbeh o skorumpovanom policajtovi, ktorý vyšetruje prípad. Lenže tým, že ja som bol ešte na škole, Teo bol tesne po škole, sme to prostredie až tak nepoznali, nešlo nám to," priznáva scenárista s tým, že potom do projektu vstúpil český dramaturg Rudo Suchánek, ktorý mladých tvorcov nasmeroval. "Povedal nám, chalani, to nie je príbeh policajta, podľa mňa je to príbeh rodiča. Keď to budete rozprávať o rodičovi, dokážete sa do toho lepšie vcítiť, prosto každý má rodinu. To bol najväčší zvrat, od tej chvíle to už išlo ľahšie," konštatoval Medvecký.



A v čom je podľa neho filmová novinka Ostrým nožom zaujímavá a prečo by si mal nový titul pozrieť zvlášť slovenský divák? "Je aktuálny, hovorí nielen o tom, čo sme žili v časoch, keď sa stal ten prípad. Ten film je možno viac o dnešku ako o minulosti. Dennodenne sa na nás valia korupčné kauzy, zisťujú sa rôzne prepojenia rôznych ľudí. Nás ako generáciu mladých ľudí to štve. Mali sme pocit, že sa k tomu musíme vyjadriť. Ten film je zaujímavý tým, že pomenováva niektoré veci pomerne priamo."