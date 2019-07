Padla posledná klapka druhej minisérie Mária Terézia

Natočený materiál sa teraz bude strihať, budú sa vyrábať počítačové triky, zvukové efekty a nahrávať hudba so symfonickým orchestrom.

Bratislava 26. júla (TASR) - Približne 500 hodín počas 46 dní. Toľko trvalo nakrúcanie druhej minisérie Mária Terézia, ktorú diváci RTVS uvidia na tohtoročné Vianoce. "Posledná scéna, predstavujúca francúzsky vojenský tábor v Donauworthe pri Viedni, sa dokončila tento týždeň v Terezíne," TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Filmový štáb sa v porovnaní s prvou sériou rozložil vo viacerých nových lokalitách. Okrem už známeho Arcibiskupského zámku v Kroměříži, Valtického zámku či Colloredo-Mansfeldského paláca v Prahe sa ocitol napríklad na českom Zámku Jaroslavice, historickom Vodnom mlyne Slup, Mahenovom divadle v Brne, záhradách a interiéroch Trojského zámku v Prahe, barokovom divadle a zámku v Českom Krumlove, v pevnosti Terezín, zámkoch Kačina, Jaroměřice nad Rokytnou, Roudnice nad Labem, hrade Špilberk, kostole sv. Tomáša a Loretánskom námestí v Prahe. To, že väčšina z týchto priestorov je bežne dostupná verejnosti, spôsobilo filmárom mierne problémy. "Najťažšie sa im pre obrovskú turistickú návštevnosť a pamiatkovú ochranu nakrúcalo na zámku a v divadle v Českom Krumlove," dodala.



Hoci bolo množstvo náročných scén so šermiarmi, kaskadérmi a početným komparzom, k najnáročnejším patrilo natáčanie vo Vodnom mlyne Slup. "Scéna, keď boli kaskadéri priviazaní k točiacemu sa mlynskému kolesu, ktoré bolo chvíľu pod vodou a chvíľu nad vodou pri teplote okolo nuly, bola minimálne nepríjemná," uviedol producent RTVS Vladimír Burianek.



Štáb tvorilo okolo 130 ľudí zo štyroch krajín – okrem Slovenska, Česka aj Rakúska a Nemecka. V dňoch s veľkým počtom hercov a komparzistov sa na scéne pohybovalo až 400 ľudí. Celkovo sa vo filme objaví 70 hercov a takmer 2500 komparzistov, vojakov a hudobníkov. Slovenskí diváci sa môžu tešiť na Táňu Pauhoffovú, Zuzanu Mauréry, Alexandra Bártu, Milana Ondríka, Petra Kočiša, Rebeku Polákovú, Romana Poláčika, Ondreja Kovala, Petra Oszlíka, Romana Luknára a Vicu Kerekes.



Tvorcovia minisérie si tiež dali záležať na dobových kostýmoch. Použilo sa ich vyše 900 a požičiavali sa z Talianska, Španielska, Slovenska, Nemecka a ČR. Pre hlavné postavy sa však museli kompletne ušiť a na tie najkrajšie sa použili látky od benátskej firmy, ktorá látky vyrobila už pre prvú sériu Márie Terézie.



Natočený materiál sa teraz bude strihať, budú sa vyrábať počítačové triky, zvukové efekty a nahrávať hudba so symfonickým orchestrom. Keďže herci pri nakrúcaní rozprávali rečou krajiny, z ktorej pochádzali - teda slovensky, nemecky a česky, film sa predabuje do všetkých troch jazykov. Úsilím RTVS je zabezpečiť pre dabing oboch hlavných postáv, teda Márie Terézie, ktorú stvárnila rakúska herečka Stefanie Reinsperger a jej manžela Františka Štefana Lotrinského v podaní Vojtěcha Koteka, rovnakých hercov ako v prvej sérii," avizuje Burianek.



Na druhej sérii spolupracovali RTVS, Česká televízia, rakúska ORF, Beta Film Mníchov, Maya production Praha a MR Film Viedeň.