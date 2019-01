Pred 95 rokmi sa narodil britský komik Benny Hill

Meno Benny si dal až neskôr podľa svojho obľúbeného zabávača Jacka Bennyho.

Southampton/Bratislava 20. januára (TASR) - Britský komik Benny Hill a jeho šou sa stali známymi na celom svete a v 90. rokoch mohli tento program vidieť aj českí a slovenskí diváci. V tom čase však bol herec už za zenitom svojej dráhy a sužovali ho zdravotné problémy. V pondelok 21. januára od narodenia komika Bennyho Hilla uplynie 95 rokov.



Alfred Hawthorn Hill sa narodil 21. januára 1924 v anglickom pobrežnom meste Southampton. Meno Benny si dal až neskôr podľa svojho obľúbeného zabávača Jacka Bennyho. Jeho otec aj starý otec vystupovali ako klauni v cirkuse.



Od svojich šestnástich rokov Benny Hill pracoval v rôznych profesiách – rozvážal mlieko, bol šoférom a keď ho v roku 1942 počas 2. svetovej vojny povolali do armády, slúžil ako mechanik a vodič nákladných áut v Normandii.



Po vojne sa rozhodol vydať na dráhu šoubiznisu, keďže sa od detstva túžil stať komikom a medzi jeho veľké vzory patril Charlie Chaplin. Pracoval v rozhlase a v roku 1950 sa prvý raz objavil v televízii. Svoje zábavné programy prezentoval v rôznych formách viac než 35 rokov, od 15. januára 1955 až do 16. mája 1991.



V BBC si čoskoro všimli jeho všestranné herecké i hudobné nadanie a v roku 1957 získal ocenenie BBC – nová tvár roka. V rokoch 1962-1963 sa objavil v sitcome Benny Hill, kde hral v scénkach rozličné postavy.



Benny Hill sa objavil aj ako herec v niekoľkých filmoch, napríklad v dobrodružnej komédii Kena Annakina Those Magnificent Men in Their Flying Machines (Báječní muži na lietajúcich strojoch, 1965), či v muzikáli Chitty Chitty Bang Bang (Ken Hughes, 1968). Takisto ho diváci mohli vidieť v komédii The Italian Job (Prácička v Taliansku) režiséra Petra Collinsona nakrútenej v roku 1969.



Práve od roku 1969 sa však začala hviezdna kariéra programu The Benny Hill Show (Šou Bennyho Hilla), ktorý zabával divákov na obrazovkách celé dve desaťročia. V tom čase už jeden z najpopulárnejších britských umelcov mal okolo seba stabilný tím spolupracovníkov ako bol napríklad nezabudnuteľný malý holohlavý írsky herec Jackie Wright.



Program ponúkal divákom zmes záznamov zo živých vystúpení, piesní a nakrútených scénok s prvkami absurdného a čierneho humoru, ale aj nemej grotesky. Skladba saxofonistu Bootsa Randolpha bola takou neodmysliteľnou súčasťou šou, že sa často uvádza ako "Motív Bennyho Hilla". Odkazy či parafrázy na groteskné naháňačky sprevádzané touto hudobnou témou sa vyskytujú v mnohých filmoch vrátane seriálu Simpsonovci.



Najviac divákov, vyše 21 milióna, zaznamenal Benny Hill v roku 1977. Samozrejme, mnohí vyčítali zábave v jeho podaní provoplánovosť a sexistické prvky, keďže sa v nich vyskytovali aj erotické narážky. Kritické hlasy, aj pokles sledovanosti a finančné náklady boli príčinami, prečo v roku 1989 spoločnosť Thames vysielanie šou zastavila.



Ako povedal jeden zo spolupracovníkov Bennyho Hilla, práve toto bol moment "začiatkom umelcovej smrti". V roku 1990 pokračoval v nakrúcaní scénok pre americké televízie. Vo februári 1992 sa spoločnosť Thames Television na základe početných žiadostí divákov rozhodla obnoviť vysielanie programu v podobe reedície starších dielov. Práve 20. apríla 1992, keď Benny Hill zomrel, prišla mu poštou nová zmluva s televíziou.



Benny Hill napriek popularite a značnému majetku žil osamelým až čudáckym životom. Nikdy nevlastnil dom, byt ani auto. Býval v prenajatom činžiakovom byte a radšej prešiel po meste celé kilometre pešo, než by si bol vzal taxík.



Komika sužovali dlhší čas zdravotné problémy spojené s nadváhou. Po srdcovom záchvate 24. februára 1992 mu lekári odporúčali znížiť hmotnosť a podstúpiť zákrok, pri ktorom by mu voperovali by-pass. Zomrel 20. apríla 1992 v kresle pred televízorom. Keďže žil sám, jeho telo našli až o dva dni neskôr.



Medzi najsilnejšie zážitky komika nepochybne patril okamih, keď zistil, že jeho obdiv k Charliemu Chaplinovi bol opätovaný. Chaplinov syn Eugene priviedol Bennyho Hilla do bytu, v ktorom žil jeho otec a prezradil mu, že bol v posledných rokoch veľkým Hillovým fanúšikom. Potvrdili to aj videokazety s The Benny Hill Show odložené na Chaplinovej polici. Bennyho Hilla toto zistenie dojalo k slzám.