Film Ríbezľák má prvé ocenenie zo zahraničia

Porota festivalu Gold Movie Awards Goddess Nike v Londýne rozhodla o tom, že najlepšou herečkou do 18 rokov je Martina Kapráliková, 11-ročná rodáčka z Bratislavy.

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenský krátkometrážny film režiséra Mareka Káčera a scenáristky Lenky Čepkovej Ríbezľák získal v zahraničí prvé ocenenie. Porota festivalu Gold Movie Awards Goddess Nike v Londýne rozhodla o tom, že najlepšou herečkou do 18 rokov je Martina Kapráliková, 11-ročná rodáčka z Bratislavy. "Z prvého ocenenia máme veľkú radosť. Martinka sa svojej úlohy vnučky Violy zhostila naozaj kvalitne. Nielenže si bez problémov pamätala dlhé texty, vložila do svojej postavy aj veľké množstvo energie, detskej veselosti a huncútstva. Ocenenie si naozaj zaslúžila," komentoval úspech režisér Káčer.



Ríbezľák je krátka poetická komédia, rozpráva príbeh starého spisovateľa Ondreja a jeho manželky Katky. Nežný príbeh o láske, nádeji, ale predovšetkým o silných putách, ktoré nás spájajú s našimi najdrahšími a robia z nás tých, ktorými sme dnes. Dej sa odohráva na myjavských kopaniciach. Príprava filmu sa začala vlani v lete, natáčalo sa v októbri a novembri 2017. "Natáčali sme v nádhernom prostredí. Prvýkrát som videla pravé jesenné a dokonale farebné počasie. Bola som očarená," spomína si ocenená Martina Kapráliková.



Vo filme účinkuje po boku hereckých legiend Emílie Vášáryovej a Martina Hubu. "Postavy deda Ondreja a babiny Katky vznikali už od začiatku s jasnou myšlienkou na herectvo Martina Hubu a Milky Vášáryovej. Obaja majú výborný zmysel pre komiku, ktorá má v ich podaní ešte ďalší rozmer - láskavú múdrosť. A presne to je podstata našich postáv," vysvetlila obsadenie hlavných postáv Lenka Čepková, scenáristka Ríbezľáku, v ktorom si zahrali aj Michaela Piesyk a Ludwig Bagin.



"Spolupráca s pánom Hubom bola skvelá," hovorí malá herečka, ktorá si vo filme zahrala vnučku Martina Hubu. Aj v reálnom živote je jej starým otcom herec - Dušan Kaprálik. Martinka je totiž dcérou hereckých manželov Martina a Michaely Kaprálikovcov. Jej pradedo bol tiež herec, Elo Romančík. "Herečkou by som sa chcela stať. Naozaj ma to baví, nie iba preto, že mám celú hereckú rodinu. Asi som podedila to najlepšie. Dúfam, že toto nie je moje posledné ocenenie. Veľmi ma baví aj dabing a divadlo. Rada spievam a hrám na klavíri, to mi veľmi pomáha, najmä keď som smutná," priznala Kapráliková.



Režisér potvrdil, že Ríbezľák absolvuje ešte niekoľko ďalších zahraničných festivalov. "Veríme, že nadviažeme na úspech nášho predošlého krátkeho filmu Toto nie je o nás, ktorý si odniesol už niekoľko ocenení z festivalov po celom svete, z krajín ako Anglicko, Taliansko, Kanada či najnovšie Austrália," uzavrel Káčer.



TASR informovala za tvorcov filmu, ktorý vznikol v produkcii CineVision, Martina Uličná.