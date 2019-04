Film Skutok sa stal bude mať premiéru v septembri

Skutok sa stal má byť silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia.

Bratislava 30. apríla (TASR) - V pondelok 29. apríla si verejnosť pripomenula výročie smrti Róberta Remiáša, ktorý bol zavraždený pred 23 rokmi. Kauza únosu prezidentovho syna, ako aj vražda Róberta Remiáša, sú traumatickými udalosťami slovenskej spoločnosti, ktoré v nej rezonujú aj v súčasnosti, po zrušení tzv. Mečiarových amnestií. V septembri príde do kín nový slovenský dokumentárny film Skutok sa stal režisérky Barbory Berezňákovej.



"Podáva správu o stave našej krajiny cez životný príbeh a vzťah troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Film sprostredkuje návrat do blízkej minulosti Slovenska cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90. rokov v optike účastníkov dramatických udalostí," TASR informovala PR manažérka filmu Eva Pavlovičová. Ako ďalej uviedla, vizuálne sugestívny pohľad mladej autorky na našu nedávnu históriu, ale aj prítomnosť, sa chce stať naliehavým impulzom pre spoločenskú reflexiu.



Skutok sa stal má byť silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. "Film bude mať premiéru v septembri a jeho cieľom je nastoliť v celej spoločnosti diskusiu o tom, že skutok sa stal a celé je to trochu inak," podčiarkla.



Dokumentárna snímka vznikla v koprodukcii slovenskej spoločnosti Leon Productions, RTVS a českej Frame Films.