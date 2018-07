Slovenský herec a režisér Martin Huba oslavuje 75. narodeniny

Slovenský herec 25 rokov priťahoval ľudí do Štúdia L+S vydarenou monodrámou Kontrabas v réžii Martina Porubjaka. Neuveriteľných 242 repríz mala v SND inscenácia Tančiareň, ktorú režijne pripravil.

Bratislava 16. júla (TASR) - Svojou štíhlou postavou, jemným vystupovaním, ale aj trvalou spoluprácou na kvalitných projektoch si Martin Huba vyslúžil prezývku - aristokrat divadla. Slovenský herec 25 rokov priťahoval ľudí do Štúdia L+S vydarenou monodrámou Kontrabas v réžii Martina Porubjaka. Neuveriteľných 242 repríz mala v Slovenskom národnom divadle (SND) inscenácia Tančiareň, ktorú režijne pripravil. V pondelok 16. júla má herec 75 rokov.



Syn herca Mikuláša Hubu a opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubovej sa narodil 16. júla 1943 v Bratislave. Herectvo vyštudoval na na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v rodnom meste v roku 1964. S herectvom začínal vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach.



Po návrate do Bratislavy sa od roku 1967 stal členom súboru Divadla na Korze, kde pôsobil až do jeho zatvorenia v roku 1971. "Divadlo na korze bol zvláštny fenomén, extrakt doby s novou divadelnou poetikou a vrúcnym publikom," zaspomínal si herec v rozhovore pre sme.sk.



V roku 1976 dostal angažmán v Činohre SND, kde pôsobí dodnes. Hosťuje v Prahe a Brne.



Od 90. rokov rokov sa venuje aj divadelnej réžii. "Režírovať som vlastne začal zo zúfalstva. Herec je veľmi závislá profesia a čoraz viac ma začala ničiť skutočnosť, že musím niekedy v postave prebrať zodpovednosť za niečo, s čím nesúhlasím. Pre zrelého človeka je to dosť namáhavý stav," vysvetlil umelec dôvody, prečo sa rozhodol aj pre túto profesiu. Martin Huba režíroval v Činohre i Opere SND Bratislava i v rámci Letných Shakespearovských slávností v Prahe.



Hral v slovenských aj českých filmoch, spomenieme len niektoré - Javor a Juliana (1972), Do zbrane, kuruci! (1974), Trofej neznámeho strelca (1974), V každom počasí (1974), Kouzelníkův návrat (1976), Fany (1995), Kuře melancholik (1999), Musíme si pomáhat (2000), Obsluhoval jsem anglického krále (2006), 3 sezóny v pekle (2009). Stvárnil postavy aj v televíznych inscenáciách, televíznych filmoch a seriáloch.



Väčšie príležitosti od polovice 80. rokov mu poskytuje česká filmová scéna. Ponuky českých filmárov na spoluprácu umelec privítal. "Oni ma na začiatku môjho snaženia obhájili ako prví, povzbudili ma a upozornili na mňa. Som rád, že v českom priestore som zasadený tam, kde som," pripomenul Huba.



V televíznom seriáli České století (2013-2014), kde sa režisér Robert Sedláček vracia ku kľúčovým udalostiam českých dejín z pohľadu ich hlavných aktérov sa Huba predstvil v roli T. G. Masaryka do roku 1918, čiže ešte predtým, než sa stal prezidentom.



V snímke Kawasakiho rúže (2009) v réžii Jana Hřebejka vytvoril postavu renomovaného psychiatra, morálnej autority, ktorý má pri príležitosti výročia založenia republiky získať významné štátne ocenenie. Česká kritika ocenila Hubov majstrovský part, predovšetkým uveriteľnosť a ľudskosť jeho postavy.



Herca oslovujú i ľudia na ulici, ktorí ho spoznávajú. "Minule som išiel po Prahe a smetiari zastavili dopravu, vyskočili z auta a vyslovili mi slová uznania za postavu Skřivánka vo filme Obsluhoval som anglického kráľa. Takýto čistý, spontánny prejav ma vie dojať. Potešilo ma to predovšetkým preto, lebo som si uvedomil, že to nemusí byť vždy len prvoplánový príbeh, čo vie ľudí osloviť, a možno navyše poskytnúť katarzný moment. Ľudí netreba podceňovať," dodal dramatický umelec.



Do repertoáru Štátnej opery v Banskej Bystrici pribudla od 14. októbra 2016 nová inscenácia Pucciniho opery Tosca v réžii Martina Hubu, ktorý na banskobystrickej opernej scéne debutoval. O to zaujímavejšie je, že v tejto opere pre rokmi excelovala jeho matka operná speváčka Mária Kišoňová-Hubová.



Herec získal za svoj herecký prínos mnoho ocenení. V rokoch 1983 a 1986 mu udelili Cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov za divadelnú tvorbu. Cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny dostal v roku 1997 za rolu Ževakina v inscenácii hry Ženba v Činohre SND. Za réžiu Tančiarne v SND získal v roku 2001 cenu Dosky, ďalšiu túto cenu získal v septembri 2007 za najlepší mužský herecký výkon v inscenácii hry Christophera Hamptona Popol a vášeň. Ocenenie Český lev mu patrí za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v spomínanom filme Jířiho Menzela Obsluhoval jsem anglického krále, ktorý sa stal najúspešnejším českým filmom roka 2006.



Prezident Českej republiky (ČR) Václav Havel mu 29. januára 2003 pri príležitosti poslednej zahraničnej návštevy vo funkcii prezidenta ČR v Bratislave udelil štátne vyznamenanie ČR - Medailu za zásluhy I. stupňa za vynikajúce umelecké výsledky. V rámci medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčíne si jubilant v júni 2013 prevzal ďalšiu cenu ako uznanie svojho talentu - repliku prestížneho ocenenia Hercova misia a umiestnil mosadznú tabuľku so svojím menom na moste vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach.



Martin Huba je v poradí ôsmym slovenským hercom, ktorý dostal pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Slávnostne ju odhalili 21 júna 2017.



Prezident SR Andrej Kiska 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil Martinovi Hubovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.



Martin Huba sa angažoval aj v politike. Od 9. júna do 27. augusta 1990 bol poslancom Slovenskej národne rady (SNR) za hnutir Verejnosť proti násiliu (VPN).



Od 16. októbra 2005 do 15. apríla 2006 bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Činohry SND. Je členom Vedeckej a umeleckej rady VŠMU.



S manželkou profesorkou tanca Dagmar Hubovou majú dve dcéry.