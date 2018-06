Spolutvorcom legendárneho Kinoautomatu bol režisér Radúz Činčera

Projekt bol prezentovaný prvýkrát na svetovej výstave Expo 1967 v kanadskom Montreale.

Praha/Bratislava 17. jún (TASR) – Scenárista a režisér Radúz Činčera bol autorom množstva audiovizuálnych projektov a spoluautorom legendárneho Kinoautomatu, ktorý bol prvým predchodcom interaktívnych programov. Projekt bol prezentovaný prvýkrát na svetovej výstave Expo 1967 v kanadskom Montreale. V nedeľu 17. júna uplynie 95 rokov od narodenia českého filmového tvorcu.



Radúz Činčera sa narodil 17. júna 1923 v Brne. Bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Ako výtvarník pôsobil Beskydskom divadle v Novom Jičíne. Po vojne pracoval v Mestských divadlách pražských ako dramaturg a režisér Štúdia populárno-vedeckých a náučných filmov v Bratislave a potom Krátkeho filmu Praha. Istý čas odovzdával svoje skúsenosti študentom ako externý pedagóg na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe.



Na začiatku svojej filmárskej kariéry pripravoval zaujímavé dokumenty. Za zmienku stojí jeho snímka Romeo a Julie 63 a predovšetkým Mlha, ktorá priblížila tvorbu pražského Divadla Na zábradlí v roku 1960. Neskôr sa nebál siahnuť po nových technológiách a rozhodol sa využívať svoj novátorský prístup vo filmovej tvorbe.



V spolupráci so slovenským režisérom Jánom Roháčom a Vladimírom Svitáčkom vytvoril český legendárny Kinoautomat.



Človek a jeho dom bol prvou interaktívnou snímkou na svete, v ktorej mohli diváci hlasovaním ovplyvniť vývoj deja. Zápletka prvého filmu, ktorý premietli v roku 1971 bola úsmevná: Pri dverách hlavného hrdinu filmu pána Nováka (Miroslav Horníček) zvoní jeho suseda. Je takmer nahá. Zahalená len do osušky si omylom zabuchla dvere a teraz prosí pána Nováka, aby ju pustil do svojho bytu. Čo teraz? Mladá dáma v prekérnej situácii prosí o pomoc, navyše je veľmi pôvabná. Situácia je napätá, lebo každú chvíľu môže prísť manželka pána Nováka, ktorá oslavuje práve v ten deň narodeniny. V tom zaznie STOP! "Film sa v určitej časti preruší, pred plátnom sa objaví moderátor a ponúkne divákom možnosti, ako by sa mohol dej vyvíjať ďalej. Diváci hlasujú pomocou tlačidiel, ktoré dostali na začiatku predstavenia a väčšina vyhráva," popísala v roku 2008 priebeh Kinoautomatu Kateřina Novotná, riaditeľka Českého centra v Košiciach. Napriek tomu, že projekt zaznamenal nesmierny divácky ohlas bol v roku 1972 vtedajším režimom zakázaný.



V nasledujúcich dekádach Činčera prijal veľkorysé ponuky z celého sveta a pripravoval ďalšie a komplexnejšie audiovizuálne projekty (Actorscope, Selectorama, Cinelabyrinth). V druhej polovici 80. rokov zožala v Kanade úspech aj jeho multimediálna inscenácia rockovej opery The Scroll.



Vizionár dokonca plánoval po roku 1989 otvorenie audiovizuálnej atrakcie, ktorá sa mala podobať takým aké navrhoval pre zábavné parky a veľké výstavy. Predchádzajúci režim však Činčerovu tvorbu využíval výhradne na propagačné účely.



Program s diváckou spoluúčasťou sa stal medzníkom v dejinách kina a začiatkom interaktívnych programov a multimediálnych projektov, ktoré sú dnes populárne na celom svete. Projekt bol v tom období nadčasový. Dokonca i dnes je vydarenou komédiou so skvelými gagmi.



Unikátny multimediálny projekt Kinoautomat filmového režiséra a technologického vizionára Radúza Činčeru bol opäť po rokoch predstavený v Košiciach v roku 2008. Bol súčasťou Dní českej kultúry 2008, ktoré organizoval Český spolok v Košiciach a tunajšie České centrum.



Neúnavný inovátor zomrel 28. januára 1999 v Prahe vo veku nedožitých 76 rokov.