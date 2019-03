Filmový kabinet uvedie súčasné filmy, ktoré vybočujú z mainstreamu

Prvá projekcia Filmového kabinetu Extra sa uskutoční v pondelok 18. marca o 18. h v bratislavskom Kine Lumiére, kde si diváci budú môcť pozrieť film Vdovy z dielne britského režiséra Steva McQueena.

Bratislava 14. marca (TASR) - Po skončení zatiaľ posledného semestra vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet pripravili jeho dramaturgovia sériu troch projekcií súčasných filmov od pozoruhodných filmárov. "Ich tvorba sa vyznačuje novátorským prístupom, ktorý sa vymyká zaužívaným trendom v kinematografii," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Prvá projekcia Filmového kabinetu Extra sa uskutoční v pondelok 18. marca o 18. h v bratislavskom Kine Lumiére, kde si diváci budú môcť pozrieť film Vdovy z dielne britského režiséra Steva McQueena.



McQueen sa už v mladosti konfrontoval so spoločenskými predsudkami. Od neskoršieho štúdia výtvarného umenia a vizuálnych médií sa čoraz viac profiluje ako autor, ktorý je zástupcom hlasu spoločensky potláčaných skupín. Jeho film Vdovy zobrazuje prostredie dnešného Chicaga ako miesto brutálneho zločinu prerastené korupciou.



V apríli uvedie Filmový kabinet Extra v predpremiére najnovší film Paola Sorrentina Oni a Silvio, tematizujúci súkromie miliardára, mediálneho magnáta a dlhoročného predsedu talianskej vlády Silvia Berlusconiho. Vo svojej najnovšej provokatívnej komediálnej dráme Sorrentino s výrazným prispením svojho dvorného herca Toniho Servilla nahliada do súkromia kontroverznej postavy a ponúka pohľad na mrazivé a mnohokrát groteskné situácie. Zároveň sa pýta, aká je najväčšia ľudská túžba a či je možné ju dosiahnuť tak, že človek pritom nestratí vlastnú tvár. Projekcia sa uskutoční 15. apríla.



Kolekciu uzavrie 13. mája film Lászlóa Nemesa Súmrak, v ktorom 20-ročná Irisz prichádza do Budapešti na začiatku 20. storočia po tom, čo strávila dospievanie v sirotinci, a je náhle konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom svojej rodiny. Podľa lektora Filmového kabinetu Juraja Oniščenka Nemesove filmy vybočujú z dominantných trendov súčasnej kinematografie. S odvolaním sa na francúzskeho filozofa a teoretika výtvarného umenia Georgea Didiho-Hubermana prízvukuje, že "Nemesovi sa podarilo vytvoriť novú estetiku rozprávania, ktorá je nanovo schopná taktilne až fyzicky uchvátiť diváka. Pokiaľ je potrebné túto estetiku teoreticky podchytiť a formulovať, jej zásadné novátorstvo spočíva v dialektickom a novátorskom skĺbení realizmu a fikcie. Didi-Huberman ju dokonca provokatívne navrhuje nazvať dokumentárnou rozprávkou".



Všetky projekcie budú spojené s lektorskou prednáškou a diskusiou.