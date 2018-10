Slovenskí tvorcovia bodovali na festivale v Indii s filmom Finlandia

Formou metafor a symbolov je animácia Finlandia mystickým, surreálnym pokusom o ponor do hĺbky ľudskej duše s dotykom intimity medzi mužom a ženou.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Animovaný film Finlandia (2016) slovenskej autorskej dvojice, ktorú tvorí výtvarníčka Lucia Černeková a hudobník Peter Luha, ocenili vo štvrtok (18. 10.) v indickom Dillí. Snímka získala na 7. ročníku medzinárodného filmového festival Delhi International Film Festival ocenenie Best Concept v súťažnej kategórii World Cinema/Animation.



Cenu medzinárodnej poroty si prevzala režisérka Lucia Černeková. "Film Finlandia bol aj v oficiálnom výbere na Cerano Film Festival Internazionale Cortometraggi v Taliansku a Armagnac Short Film Festival vo Francúzsku. Na medzinárodnom festivale krátkych filmov Radio City Valencia v Španielsku získal ocenenie Special Mention of the Jury," TASR informovala Černeková.



Formou metafor a symbolov je animácia Finlandia mystickým, surreálnym pokusom o ponor do hĺbky ľudskej duše s dotykom intimity medzi mužom a ženou. V atmosférickej, rozľahlej krajine skrývajúcej dávne tajomstvá je zobrazený vnútorný život človeka hľadajúceho zmysel bytia. Jeho osobný boj s temnotou, so sebou samým. A potom náznak možného oslobodenia cez vlastnú myseľ.



"Našou ideou je vytvoriť unikátne krátke art filmy – animácie z rôznych častí sveta, inšpirované konkrétnou krajinou, v ktorej sa práve nachádzame, jej kultúrou, ľuďmi a celkovou atmosférou v nej. Animáciu sme zvolili ako ideálnu pre spoluprácu medzi výtvarníkom a hudobníkom. Umožňuje nám kombinovať hudbu a vizuál v jeden ucelený umelecký prejav, v ktorom sa jednotlivé prvky vzájomne podporujú a otvárajú nové možnosti vyjadrenia sa," priblížila svoju tvorbu výtvarníčka a režisérka. "Animácie reflektujú taktiež veľmi výrazne skutočný životný pocit nás oboch ako autorov, pretože chodíme "hore - dole" po svete, snažiac sa nájsť tajomstvo života," doplnila Černeková s tým, že to je aj dôvod, prečo si tvorivý tím vybral názov Hľadači svetelného kameňa (Lightstone seekers).



Účasť výtvarníčky Černekovej a hudobníka Luhu s krátkym animovaným filmom na festivale zabezpečilo Veľvyslanectvo SR v Dillí. Ako ďalej uviedla režisérka, tvorcovia oceneného filmu Finlandia z animovanej kolekcie On the Road po niekoľkodňovom pobyte v Indii nazbierali množstvo podnetov, ktoré ich budú inšpirovať v ďalšej umeleckej tvorbe.