Fotograf A. Sládek predstavuje detailné podoby rodnej Bratislavy

Bratislava 14. marca (TASR) – Výber z novej tvorby fotografa Antona Sládka je v bratislavskej galérii F7. Jej názov Bratislava 2017 potvrdzuje tematiku aj vznik čiernobielych záberov.



Sochy, veže, okná, balkóny, ploty, zábradlie, schody, vchodové zvončeky, lavičky, stromy, uličky, fasády a detaily architektúry sú autorove nevšednejšie pohľady. Zvečnil ich na uliciach Štúrova, Klemensova, Heyduková, Leškova, Puškinova, Gajova a iných. Svojsky zobrazil lávku na Šancovej, Avion, Trnavské mýto, Kačaciu fontánu, Blumentál, ale aj platany na ihrisku Nová doba či tieň Mosta SNP. Sú to jeho postrehy na verejných priestranstvách, ktorými prekvapí aj mnohých starých Bratislavčanov.



"Pre mňa je toto fotenie troška prelomové, pretože vlani som prešiel z analógovej na digitálnu fotografiu. Potreboval som si vyskúšať niečo nové. Som veľmi rád, že sa to podarilo, s výsledkom som spokojný. Bratislavu som začal dokumentovať, keď som videl ako sa mení. V 70. rokoch zbúrali Suché mýto, postavili most a celé podhradie zmizlo. Dnes sa mesto tiež mení. Rád ho chodím fotografovať, hľadám kompozíciu, zaujímavú hru svetla a tieňa na domoch, objavujem zaujímavú architektúru. Tá sa v Bratislave stále dá nájsť. Mňa vždy poteší, keď ma mesto s niečím prekvapí," povedal pre TASR fotograf.



Anton Sládek (1956) študoval v rodnej Bratislave na Škole umeleckého priemyslu (1971-1975). V roku 1982 dokončil štúdium na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe. Bol zamestnaný vo vydavateľstve Tatran, Slovenskom národnom divadle, redakciách časopisov Mladé rozlety a Dorka. Od roku 1987 je voľný fotograf, spolupracuje s časopismi, vydavateľstvami a divadlami. Fotografuje portréty, zátišia, architektúru, divadelné inscenácie. Získal prvú cenu v súťaži Czech Press Photo v kategórii umenie (1996). Vydal niekoľko fotografických kníh. Jeho celoživotnou témou je miznúca a novo sa formujúca Bratislava.



Výstava potrvá do 7. apríla.