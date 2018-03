Fotograf Peter Stanley Procházka otvoril výstavu Bluesman Jožo Barina

Z Joža Barinu, ktorého formácia Meditation Four oslňovala v roku 1969 publikum aj skladbou Hej, pán doktor! , sa o pár dní stane sedemdesiatnik, jubileum oslávi 30. marca.

Bratislava 16. marca (TASR) - Po výstave film.sk v Tatranskej galérii v Poprade sa dokumentárny fotograf Peter Stanley Procházka vrátil do rodnej Bratislavy. Vo štvrtok 15. marca otvoril v Petržalke výstavu s názvom Bluesman Jožo Barina, venovanú slovenskému skladateľovi, hudobníkovi, spevákovi a gitaristovi. "A môjmu priateľovi, výstavu som pripravil k jeho okrúhlemu jubileu," uviedol pre TASR Procházka.



"Jožo Barina patrí k zakladateľom slovenského bigbítu, je jeho výraznou postavou popri Dežovi Ursinym a Mariánovi Vargovi a tiež Dodovi Šuhajdovi. Po začiatkoch s prevzatými inštrumentálnymi skladbami prešiel k vlastnej tvorbe a používaniu slovenčiny v rocku," približuje fotograf umelca, ktorého na scéne verne sprevádzal klávesista Peter Koreň. "Vo viacerých skupinách, ktoré založil, sa vystriedalo mnoho hudobníkov, tí sa však na túto výstavu nezmestili a tak možno nabudúce," naznačuje s úsmevom Procházka, nositeľ Ceny Slovak Press Photo 2015 za celoživotné dielo.



Barinu, ktorý v 60. rokoch založil hudobnú skupinu Players, potom formáciu For Meditation neskôr známu pod názvom The Meditating Four, nazýva "nezmarom", a na výstave bluesmanom. Aj keď hudobník toto označenie podľa fotografa nemá rád. "On sa viac cíti byť rockerom. Príznačná je jeho tvrdohlavosť, vďaka ktorej napriek zákazom a normalizačnému mlynu v 70. rokoch minulého storočia, odolal, tvorí a hrá dodnes," poznamenal Stanley na margo Barinu, ktorý v čase normalizácie dostal zákaz účinkovania kvôli údajne protištátnym textom, konkrétne išlo o pieseň Purpurový smútok.



Z Joža Barinu, ktorého formácia Meditation Four oslňovala v roku 1969 publikum aj skladbou Hej, pán doktor!, sa o pár dní stane sedemdesiatnik, jubileum oslávi 30. marca. Peter Procházka "preosial" zo svojho archívu približne 300 záberov zachytávajúcich dlhú hudobnú éru. Po trpezlivom a vraj aj krutom výbere vystavuje 55 záberov so slovenskou bigbítovou scénou a Jožom Barinom. Dokumentárne a novinárske fotografie, zväčšené na rozmer 30 x 45 cm, si môžu záujemcovia pozrieť vo výstavnej sieni petržalského CC centra na Jiráskovej 5.



Výstava potrvá do 6. apríla.