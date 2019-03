Fotograf V. Morávek oslavuje jubileum veľkou bratislavskou výstavou

Expozíciu spestrujú kresby veľkých domácich zvierat aj s inou tematikou, maľby na dreve a takmer 100 čiernobielych i farebných fotografií.

Bratislava 6. marca (TASR) - Výstavu Kolotoč hľadania v galérii Slovenského rozhlasu pripravili pri príležitosti 70. narodenín Vladimíra Morávka. Vyštudovaný fotograf a bývalý kameraman Slovenskej televízie si pestrým prierezom výtvarného umenia a množstvom diel pripomína vyše polstoročnú tvorbu.



"Betlehemy, anjeli, klauni aj kone sú sugestívnym protipólom k jeho abstraktno – poetickým plastikám a objektom. Na jednej strane brilantné rezbárske umenie s dokonalým priznaním zásahov motorovej píly, reminiscencie na tvarové rezy Ludwika Korkoša, bohatá drapéria s takmer gotickým sochárskym rukopisom a polychrómia pripomínajúca Majstra Pavla z Levoče. To všetko je prirodzenou a neobyčajnou súčasťou jeho plastík a reliéfov. V poslednej dobe spája drevo s kovom a vytvára rôzne metafory ako reflexie na súčasnú zložitú dobu. Ľahostajným ho nenechávajú ani etické a ekologické problémy," povedala na utorkovej (5. 3.) vernisáži výstavy jej kurátorka Dagmar Kudoláni Srnenská.



Vo výbere sú objekty Maják pre sťahovavých vtákov, Premutovaný strom, Pomník malým roľníkom, Kukučkina komora, Utrhnutý z reťaze, Zabránený výkrik a iné vtipné objekty. Z nich Stĺp z chrámu roľníka má výšku dva metre. Tieto nájdené drevené kusy doplnil kameňmi, kovovými a inými predmetmi. Sú odlišné od tvarovaných sôch s kresťanskou a inou figuratívnou tematikou, ktoré vytvoril z gaštana, hrušky, čerešne a ďalších stromov.



"Mám tu 37 drevených objektov. Najstaršie fotografie sú zo študentských čias, z roku 1964. Sú tu aj tohtoročné diela," povedal pre TASR výtvarník.



Expozíciu spestrujú kresby veľkých domácich zvierat aj s inou tematikou, maľby na dreve a takmer 100 čiernobielych i farebných fotografií. Okrem autoportrétov sú to ďalšie portréty osôb aj cykly: Prezliekanie do dospelosti, Dvojice, Sila a krása prírody, Detstvo a dospievanie v Štefanove, Ateliér M. L., Premeny starého mesta či Na cestách a necestách Európy.



Rodák zo záhorského Štefanova Vladimír Morávek (1949) študoval fotografiu na bratislavskej Strednej škole umeleckého priemyslu (1964 – 1968) a Filmovú akadémiu múzických umení v Prahe (1970 – 1975). Odvtedy až do roku 2006 bol kameramanom Slovenskej televízie. Záľube - sochárstvu sa venuje od konca 70. rokov 20. storočia. Okrem komornejších robí aj monumentálne plastiky. Tie zdobia amfiteáter vo Východnej, sú na Štrbskom Plese, Spiši, v Bratislave, Prahe i Rakúsku a Poľsku. Okrem slovenských miest vystavoval v ČR, Taliansku, Rakúsku, Francúzsku a USA. Od roku 2006 vedie v ÚĽUV-e kurzy drevorezby pre deti a dospelých. Za tvorbu mu udelili Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (1999).



Výstava potrvá do 29. marca.