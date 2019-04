Francis Ford Coppola, tvorca Apokalypsy a Krstného otca, má 80 rokov

Synovcom uznávaného a oceňovaného režiséra Francisa Forda Coppolu je aj hollywoodska herecká hviezda Nicolas Cage, vlastným menom Nicholas Kim Coppola.

Detroit/Bratislava 7. apríla (TASR) - Oscarový americký režisér Francis Ford Coppola, tvorca svetoznámej mafiánskej trilógie Krstný otec, alebo kultovej filmovej drámy o vojne vo Vietname Apokalypsa, bude mať v nedeľu 7. apríla 80. rokov.



Francis Ford Coppola sa narodil 7. apríla 1939 v Detroite. Už ako malý chlapec zbožňoval kino a divadlo, a preto nemusel priveľmi rozmýšľať o svojej budúcej životnej profesii. V roku 1957 začal študovať divadelnú réžiu na Hofstra College, umeleckej škole v meste Hempstead v americkom štáte New York. Tam v prvých prácach nevšedným spôsobom režíroval klasické diela, neskôr aj vlastné hry. S povesťou búrliváka a génia po troch rokoch štúdia ako bakalár slobodných umení začal študovať na filmovej katedre University of California v Los Angeles.



V tíme producenta nízkorozpočtových filmov Rogera Cormana začal Francis Ford Coppola pracovať ako asistent réžie, krátko potom natočil svoj prvý film, horor Dementia 13 (1963). Snímka sa stretla s úspechom a Coppola následne dostal lákavé ponuky od filmovej spoločnosti Seven Arts. V rokoch 1964 - 1965 sa v nej ako scenárista podieľal na približne 15 filmoch. Za scenár k filmu Patton (1970) získal prvého Oscara.



Sedemdesiate roky 20. storočia patrili k najúspešnejším v Coppolovej kariére. V roku 1972 nakrútil film podľa románu Maria Puza The Godfather (Krstný otec). Film mal obrovský komerčný úspech najmä pre znalosti talianskeho naturelu, ktorý Coppola ako potomok talianskych prisťahovalcov skvele vystihol. V snímke excelovali Marlon Brando či Al Pacino.



Prvá časť mafiánskej ságy priniesla Coppolovi Oscara za scenár a snímku ocenili Oscarom v kategórii najlepší film. Prestížnu sošku si odniesol ako predstaviteľ krstného otca aj herec Marlon Brando. Americký filmový inštitút v roku 2007 zaradil film na druhé miesto v rebríčku najlepších filmov všetkých dôb.



V roku 1974 nakrútil Francis Ford Coppola pokračovanie ságy The Godfather: Part II (Krstný otec II) a definitívne dobyl nielen Hollywood a celý filmový svet. Druhé pokračovanie príbehu rodiny Dona Corleoneho prinieslo Coppolovi Oscara za réžiu a scenár, zlatou soškou ocenili aj Roberta De Nira za vedľajšiu úlohu a film opäť vyhral v kategórii najlepší film.



Popri práci na Krstnom otcovi stihol Coppola v tom istom roku nakrútiť aj psychologickú drámu The Conversation (Rozhovor), v ktorej vykresľuje portrét geniálneho majstra v odpočúvaní, experta na bezpečnosť a dohľad. V hlavnej úlohe sa predstavil Gene Hackman.



Úspešný a bohatý Francis Ford Coppola sa koncom 70. rokov minulého storočia pustil do projektu, ktorý ho zaradil medzi najlepších svetových režisérov. Vo filipínskych pralesoch nakrútil v roku 1979 dnes už kultový film o vojne vo Vietname Apocalypse Now (Apokalypsa). Snímka o americkej traume z vietnamskej vojny je považovaná za jedno z kľúčových diel americkej kinematografie 70. rokov 20. storočia. Drsný pohľad na vietnamskú vojnu, získal z ôsmich nominácií na Oscara prestížnu zlatú sošku za kameru a za najlepší zvuk. Film získal aj Zlatú palmu na XXXII. Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes. Pre finančnú náročnosť tvorby tohto filmu rozpredal Coppola takmer celý svoj majetok, len aby ho dokončil.



Osemdesiate roky minulého storočia patrili k menej úspešným rokom v Coppolovej kariére. Aj napriek tomu nakrútil komerčne menej úspešný, ale z filmárskeho hľadiska zaujímavý film Cotton club (1984). Do tohto obdobia spadá aj snímka z roku 1986 Peggy Sue sa vydala (Peggy Sue Got Married).



Tretiu časť filmu The Godfather: Part III (Krstný otec III) nakrútil v roku 1990. O dva roky neskôr (1992) prišlo do kín Coppolovo vizuálne pôsobivé spracovanie klasického románu Brama Stokera Dracula, s ktorým dosiahol značný komerčný úspech. Vysoko nastavenú latku kvality udržal Coppola i nakrútením právnickej drámy The Rainmaker (Čarodejník, 1997).



Po niekoľkoročnej odmlke nakrútil podľa knihy rumunského spisovateľa a religionistu Mirceu Eliadeho film s názvom Youth Without Youth (2007), príbeh profesora, ktorý objaví tajomstvo života a stáva sa štvancom. Príbeh filmu Tetro (2009) zasadil Coppola zasa do Argentíny a popisuje v ňom súperenie medzi členmi talianskej imigrantskej rodiny umelcov. V roku 2015 dokončil snímku Distant Vision.



Filmovému umeniu sa venuje aj Coppolova dcéra Sofia Coppola, ktorá sa ako talentovaná scenáristka a režisérka uviedla už svojím debutom Stratené v preklade (Lost in Translation) z roku 2003. Intelektuálna snímka priniesla v roku 2003 Sofii Coppolovej Oscara za scenár a film ocenili v roku 2004 Zlatým glóbusom.



Synovcom uznávaného a oceňovaného režiséra Francisa Forda Coppolu je aj hollywoodska herecká hviezda Nicolas Cage, vlastným menom Nicholas Kim Coppola.