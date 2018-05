Francúzska speváčka Zaz príde vo februári opäť do Bratislavy

Novodobá Edith Piaf predstaví svoje novinky v Incheba Expo Aréne 16. februára 2019.

Bratislava 23. mája (TASR) - Živelná a nespútaná umelkyňa, ktorej temperament už spoznalo aj slovenské publikum, pripravuje na túto jeseň nový album a hneď po ňom turné, v rámci ktorého nevynechá ani Bratislavu. Novodobá Edith Piaf predstaví svoje novinky v Incheba Expo Aréne 16. februára 2019.



Zaz okúzlila svet skladbami, v ktorých sa miešajú tradície gypsy jazzu, francúzskeho šansónu, melodického popu, swingu s príchuťou latina a flamenca. Isabelle Geffroy, tak znie jej civilné meno, si svoju popularitu tvrdo odpracovala. K umeleckému menu Zaz uviedla: „Neznamená to nič, znie mi to ako Zorro, prišlo mi to ľahšie zapamätateľné ako Isabelle."



Už od štyroch rokov vedela, že sa chce stať speváčkou, vyštudovala hudobné školy, spievala na uliciach Montmartru, od roku 2001 prešla viacerými bluesovými a jazzovými kapelami, s ktorými vystupovala od Casablancy po Sibír. Pozná ale aj publikum v Japonsku, Kolumbii či dokonca v Egypte. Všade tam spievala okrem svojich vlastných piesní aj to najlepšie od Edith Piaf, Serge Gainsbourga, Charlesa Aznavoura či amerického blues.



V roku 2006 sa vrátila do Paríža a o tri roky na to vyhrala v mekke hudobníkov - koncertnej sále Olympia spevácku súťaž mladých talentov. Potom sa to všetko rozbehlo, debutový album ZAZ, úspechy a ocenenia vo všetkých frankofónnych krajinách, druhý album Recto Verso s hitmi On ira a Si, tretí album Paris produkovaný Quincy Jonesom, čo bol jej splnený sen. Na albume oprášila a do nového šatu obliekla všetky najkrajšie skladby o meste na Seine ako poctu francúzskej metropole, v ktorej našla druhý domov.