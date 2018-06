Francúzsky populárny spevák a herec Johnny Hallyday by mal narodeniny

Francúzsky spevák predal viac ako 100 miliónov albumov, účinkoval v mnohých filmoch a desiatky rokov plnil športové štadióny.

Paríž/Bratislava 15. júna (TASR) - Francúzsky populárny spevák a herec Johnny Hallyday by mal v piatok 15. júna 75 rokov.



Ako veľký stúpenec Elvisa Presleyho presadil americký rock and roll aj na francúzskej pôde. Francúzsky spevák predal viac ako 100 miliónov albumov, účinkoval v mnohých filmoch a desiatky rokov plnil športové štadióny. Francúzi ho volali jednoducho "náš Johnny", avšak okrem frankofónnej oblasti bol takmer neznámy.



Prvú LP platňu Hello Johnny vydal už v roku 1960. Počas svojej viac ako 50-ročnej speváckej dráhy nahral viac ako pol stovky štúdiových albumov, ten najnovší s názvom De L'Amour vyšiel v roku 2015. Do jeho diskografie patria aj viac ako štyri desiatky live a kompilačných albumov. Vo francúzskej singlovej TOP 40 mal 67 piesní. Hral vo viac ako dvadsiatich filmoch.



Johnny Hallyday sa narodil ako Jean-Philippe Smet 15. júna 1943 v Paríži. Bol synom francúzskej matky a belgického otca, ktorí ho ešte ako dieťa opustili, a vyrastal s tetou medzi kabaretnými spevákmi a hercami. Na pódium vystúpil už ako tínedžer a požičal si meno Hallyday od amerického príbuzného. To, že ho opustili rodičia, v ňom zanechalo prázdnotu, ktorú sa veľmi snažil podľa vlastných slov naplniť.



V 50. rokoch 20. storočia sa pod vplyvom Elvisa Presleyho odpútal od francúzskej "šansónovej" tradície a začal spievať rock and roll po francúzsky. Aj napriek svojmu imidžu rockera v čiernom koženom oblečení, "francúzsky Elvis" tvrdil, že sa bojí tmy. Vo Francúzsku bol Johnny Hallyday taký slávny, že aj Jimi Hendrix mu raz robil predskokana. Aj napriek úspechu doma sa mu nepodarilo preraziť na lukratívnom americkom či britskom trhu.



Najväčšia francúzska rocková hviezda Johnny Hallyday zomrel 6. decembra 2017 v Paríži na rakovinu pľúc.



Jeho prvou manželkou bola francúzska speváčka Sylvia Vartanová. Bol priateľom francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho. Na správy o úmrtí Hallydaya reagoval aj súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého "je trochu z Johnnyho v každom z nás". "Po celé generácie sa vrýval do životov Francúzov," uviedol Macron.



Na súde v Nanterre pri Paríži sa 13. apríla 2018 rozhodlo o zmrazení kompletného majetku po zosnulom francúzskom rockerovi Johnnym Hallydayovi vrátane jeho tantiém. O dedičstvo po umelcovi vypukol spor. Najstaršie interpretove deti, spevák David Hallyday a herečka Laura Smetová požiadali o zmrazenie majetku, ktorý zosnulý v nezverejnenom testamente údajne celý odkázal štvrtej manželke Laeticii. Otec dcére nezanechal ani gitaru, ani motorku a dokonca ani podpísanú platňu s piesňou Laura, ktorá je venovaná jej.