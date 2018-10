Vo Frankfurte sa začína v utorok 70. medzinárodný knižný veľtrh

Prvé tri dni veľtrhu sú - ako obvykle - určené odbornej, dva víkendové potom aj širokej verejnosti.

Frankfurt nad Mohanom 8. októbra (TASR) - Už 70. ročník tradičného medzinárodného knižného veľtrhu sa začne v utorok podvečer v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, a to okrem iného za účasti šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej.



Čestným hosťom podujatia, na ktorom by novinky malo predstaviť okolo 7000 vystavovateľov zo 105 krajín sveta, je tentoraz Gruzínsko.



Prvé tri dni veľtrhu sú - ako obvykle - určené odbornej, dva víkendové potom aj širokej verejnosti.



V dejisku veľtrhu očakávajú aj tentoraz stovky autorov z nemecky hovoriacich krajín, ale aj zástupcov iných literatúr. Organizátori dúfajú v účasť spisovateľov ako Jussi Adler-Olsen, Sebastian Fitzek, Robert Seethaler, Martin Suter, Benedict Wells, Juli Zeh či Jonas Jonasson, Paul Beatty a ďalší.



V predvečer otvorenia najväčšej prehliadky svojho druhu na svete zverejnili v jej dejisku meno laureátky Nemeckej knižnej ceny 2018, ktorou sa stala Inger-Maria Mahlkeová (41), rodáčka z Hamburgu žijúca vo Viedni, za román Archipel. Jeho príbeh približuje v 17 kapitolách retrospektívne od roku 2015 do roku 1919 fresku životov, svadieb, rozvodov a úmrtí, oživenie obchodu s nehnuteľnosťami i cestovného ruchu na Kanárskych ostrovoch, pokus o štátny prevrat, vojnu v Západnej Sahare, diktatúru generála Franca i španielsku občiansku vojnu.