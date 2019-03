František Nedvěd oslavuje 50 rokov na scéne, odohrá vyše 100 koncertov

Aj tento rok si budú môcť fanúšikovia vypočuť hity Jsem tvůj déšť, Řemeslo, Devatenáct, Kočovní herci, Skládanka, Růže z papíru či Stánky.

Bratislava 12. marca (TASR) - Český spevák a gitarista František Nedvěd oslavuje 50 rokov na hudobnej scéne. Pred dvoma desaťročiami sa pracovne rozišiel s bratom Janom a v súčasnosti koncertuje so synom Vojtom. Dokonalá spoluhra im funguje už desať rokov. Jedna z najvýznamnejších osobností českej country hudby, folku a trampskej piesne plánuje aj v tomto roku odohrať 100 koncertov po celom Česku a Slovensku. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Hudba je môj život, je to moje všetko. Pred 20 rokmi sme sa po prvý raz rozišli, odvtedy sme sa ešte štyri- alebo päťkrát hudobne stretli a opäť rozišli. Naposledy to bolo pred piatimi rokmi. Pri jednom rozchode s bratom som nahral niekoľko sólových CD," prezradil František Nedvěd.



Legendárny spevák vystupuje so synom Vojtom (1977). "Rozumieme si a darí sa nám. Otec a syn je dokonalá kombinácia. Vieme o sebe všetko, čo potrebujeme v hudbe, ja cítim jeho pocity, on cíti moje. Dokonalá symbióza. Obaja dúfame, že toto spojenie vydrží čo najdlhšie," uviedol pre médiá František Nedvěd.



Aj tento rok si budú môcť fanúšikovia vypočuť hity Jsem tvůj déšť, Řemeslo, Devatenáct, Kočovní herci, Skládanka, Růže z papíru či Stánky. "Máme radosť z toho, že je o nás stále veľký záujem a že máme silu uspokojovať poslucháčov našimi pesničkami. Moje prianie je, aby nám to dlho spolu vydržalo. Pokiaľ mi bude zdravie ako-tak slúžiť, vždy sa rád postavím na pódium s gitarou v ruke a zahrám svojim fanúšikom naše pesničky. Najobľúbenejšie sú vlastne všetky. A podľa toho, aké pesničky si praje obecenstvo, zvolíme tie najlepšie, podľa toho vytvárame playlist. Sledujeme ľudí, oni poznajú takmer všetky naše pesničky, spievajú si s nami, a to je pre nás najlepší pocit, ktorý sa nedá opísať," teší sa na živé hranie známy interpret.







Spevák, gitarista a pesničkár František Nedvěd (*19.9.1947, Praha), spolu so starším bratom Janom založili v roku 1972 trampskú skupinu Toronto. V roku 1974 vyhrali prvýkrát festival Porta so skladbou Kamarád. Ešte v roku 1974 premenovali skupinu na Brontosauři. V polovici roku 1975 skupinu rozpustili a Jan spolu s Františkom Nedvědom a Zdenou Tichotovou sa na rok stali členmi skupiny Spirituál Kvintet. V roku 1976 obnovili formáciu Brontosauři. V roku 1991 vydali úspešný album Ptáčata a rok nato album Kamínky. V roku 1995 vydali album Na kameni kámen. Rozišli sa v roku 1997, každý z bratov koncertoval sólovo. V roku 1998 vydal František prvý sólový album Neváhej a vejdi, rok nato druhý album Druhé podání. Dnes má na svojom konte šesť albumov, šiesty s názvom Pátá vyšiel v roku 2006. V novembri 2011 s bratom Janom vydali album Souhvězdí jisker.