Fresh Out Of The Bus končia, prichádza Luvver

Bratislava 8. mája (TASR) – Skupina Fresh Out Of The Bus zmenila po piatich rokoch svoju identitu, na ďalšej muzikantskej dráhe budú účinkovať ako Luvver. Fanúšikom to oznámili na sociálnych sieťach. Zároveň predstavujú tri debutové skladby.



Fresh Out Of The Bus vznikli v roku 2013 v Nitre. Vďaka prepracovanej produkcii a inovatívnemu miešaniu hudobných štýlov sa za krátku dobu vypracovali medzi slovenskú alternatívnu špičku. Ich debutový eponymný album bol nominovaný v štyroch kategóriách na Radio_Head Awards, zahrali si na festivaloch Pohoda, Colours of Ostrava, Grape či Rock For People, predskakovali indie hviezdam Princess Chelsea či Tricot.



Chalani si uvedomujú, že zmena identity je veľkým riskom, za rozhodnutím si však stoja. Neprišlo totiž zo dňa na deň. „Je nám jasné, že nás ľudia poznajú ako Fresh Out Of The Bus, ale my sa s týmto názvom už dlhšiu dobu nestotožňujeme. Keď kapela vznikala, zvukovo aj obsadením vyzerala úplne inak ako dnes,” hovorí bubeník Martin Zaujec.







„Môže to znieť zvláštne, no Luvver je pre nás v podstate nová kapela. Luvver znie výrazne odlišne, no to neznamená, že naživo nebudeme hrávať pár cover verzií skladieb od Fresh Out Of The Bus,” dodáva basgitarista Mišo Eichler.



Zmena zvuku je ďalším faktorom, prečo k zmene prišlo. Tri debutové tracky sprevádzané vkusnými videami - Sane, Ocean a Castaway - spája inšpirácia súčasnou klubovou elektronikou a vplyvy zahraničných popových hviezd ako The Weeknd a Lorde či indie-popových kapiel The 1975 a Glass Animals.







„Keď sme sa zavreli do štúdia, aby sme nahrali nový materiál, uvedomili sme si, že je diametrálne odlišný od starších vecí,” hovorí frontman Tom Lobb. „Práca v štúdiu je neustálym experimentovaním, a rozmýšľať pri tom nad tým, ako tieto veci budú znieť na koncertoch, je veľkým obmedzením. Prestali sme to riešiť a všetko šlo oveľa ľahšie a priamočiarejšie,” doplnil.



Okrem viacerých letných koncertov a festivalov na Luvver čaká v auguste support britských elektronických hviezd Clean Bandit na ich koncerte v Seredi.



TASR informovala PR manažérka Edita Nevrlá.