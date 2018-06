Galavečer na nábreží Dunaja ukončil Medzinárodný festival Chorea

V rámci programu galavečera sa predstavil aj Ján Špoták, bývalý člen Slovenského divadla tanca, ktorý od roku 2009 účinkuje v zahraničí, od roku 2013 je sólistom v Göteborgsoperans Danskompani.

Bratislava 11. júna (TASR) – Záverečným galavečerom sa v nedeľu večer (10.6.) v Bratislave skončil druhý ročník Medzinárodného tanečného festivalu Chorea. Špičkové výkony sólistov z ôsmich súborov nadchli priaznivcov moderného tanca. Organizátori posadili galavečer do netradičného prostredia, na bratislavskej Grand Plaza na nábreží Dunaja, kde postavili javisko aj hľadisko pre túto jedinú príležitosť.



V jednotlivých vystúpeniach sa predstavili Balet Národního divadla a jeho sólisti Alina Nanu a Giovanni Rotolo, portugalský národný balet Companhía Nacional de Bailado s choreografiou Lento para Quarteto de Cordas, Slovinské národné divadlo a jeho sólisti Giorgia Vailati a Kenta Yamamoto, Balletto di Milano s dvojicou sólistov Giulia Simontacchi a Federico Mella pod vedením Carla Pestu.



Druhú polovicu večera začínali Ana Kipshidze a Eduard Bablidze, ktorí reprezentovali Balet Opera Narodowa Warszawa s kreáciou Chord, v choreografii It Takes Two To Tango sa predstavili slovenský sólista Ján Špoták a Lee-Yuan Tu z Taiwanu, sólisti Göteborgsoperans Danskompani, Slovenské divadlo tanca so sólistami Ivanou Kučerovou a Miroslavom Martinovičom a na záver National Ballet Of Canada s dvojicou sólistov Sonia Rodriguez a Piotr Stanczyk. Špičkové výkony umelcov pri klaňačke odmenili diváci záverečným standing ovation.



„Sme šťastní, aj oni sú šťastní, sú prekvapení, sú z Kanady, z Portugalska, z Taiwanu, z Tokia. Keď videli, čo sa tu deje, boli úplne nadšení. Ono by to všetko nebolo možné bez toho, že sú to kontakty desaťročného fungovania Slovenského divadla tanca v zahraničí. Bez týchto kontaktov by nám títo ľudia ani neodpovedali na faxy. Je to o tom, že hráme vo Vancouveri, stretneme ľudí, páčime sa im, oni nám, takto to celé funguje. Je to kvantum roboty, ale stojí to zato, lebo to je iné. Toto nie je moja choreografia, nemám teda autorské nutkanie, nemám strach a len chcem, aby si ľudia vychutnali špičkové umenie na Slovensku,“ uviedol pre TASR umelecký garant projektu Ján Ďurovčík.



V rámci programu galavečera sa predstavil aj Ján Špoták, bývalý člen Slovenského divadla tanca, ktorý od roku 2009 účinkuje v zahraničí, od roku 2013 je sólistom v Göteborgsoperans Danskompani.



„Tancovať doma je super, po veľmi dlhom čase, po desiatich rokoch. Bol som veľmi nervózny, aké bude publikum, ako to príjme, bolo to trocha iné predstavenie aj v rámci žánru moderného baletu alebo súčasného tanca, v sobotu v Košiciach aj tu sme mali veľmi dobré odozvy. Som veľmi rád, že som sa stretol s bývalými kolegami zo Slovenského divadla tanca aj s Jánom Ďurovčíkom, s ktorým som spolupracoval päť rokov,“ povedal pre TASR Špoták.



„Podarilo sa nám získať tanečníkov zo súborov, ktorí na Slovensku ešte neúčinkovali, po prvý raz predstavili National Ballet of Canada, Balletto di Milano či Portugalský národný balet - Compania National de Bailando,“ dodala Lenka Görfölová, výkonná riaditeľka projektu Chorea.