Galériou roka 2018 je Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Bratislava 28. júna (TASR) –Ministerstvo kultúry (MK) SR vo svojej bratislavskej Dvorane v piatok ocenilo galérie a knižnice za vlaňajšiu činnosť. Prestížnu cenu Galéria roka získala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, titul Knižnica roka patrí Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a Mestskej knižnici mesta Piešťany.



"Som presvedčená, že snaha prinášať do činností galérií a knižníc kvalitu, nápaditosť, kreativitu a príťažlivosť bude pokračovať aj v nastávajúcom ročníku týchto súťaží, ktoré ministerstvo vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí," uviedla v príhovore ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá víťazom odovzdala ocenenia.



V 16. ročníku súťaže Galéria roka odborná porota navrhla oceniť týmto titulom Stredoslovenskú galériu za výnimočné výsledky a odbornú činnosť. Medzi ne patrí zreštaurovanie 54 reprezentatívnych obrazov maliarov medzivojnovej moderny (Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay), ktoré dlhodobo neboli vystavované. Porotu zaujala aj retrospektívnou výstava in memoriam United we stand Michal Moravčík. Bola v Banskej Bystrici a Žiline, kde predstavila základný výskum celoživotnej tvorby slovenského umelca strednej generácie Michala Moravčíka. Ocenila aj edukatívnu výstavu Ako na umenie... a špecializované sprievodné programy, ktoré sú súčasťou novej stratégie vzdelávania galerijnej pedagogiky.



Finalistami tejto súťaže boli Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Galéria mesta Bratislavy a Východoslovenská galéria Košice.



Ministerka slávnostne ocenila aj historicky prvých laureátov titulu Knižnica roka. Na základe spoločnej nominácie MK, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov knižnice hodnotili v dvoch kategóriách.



Z regionálnych bola najlepšia Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou najmä vďaka projektu Tradície a remeslá v dreve, Poľsko-slovenská etnografická cesta, ktorý pripravila s obcou Malá Domaša. Tiež realizáciou podujatia Komunitná knižnica i významným počinom v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb - projektom Fablabik.



V kategórii mestská/obecná knižnica je najlepšia Mestská knižnica v Piešťanoch vďaka úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu, ochrane univerzálneho knižničného fondu, uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín. Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých najväčšie boli Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie.



Na základe návrhu odbornej poroty ministerka udelila čestné uznanie Kysuckej knižnici v Čadci za bohatú publikačnú činnosť.