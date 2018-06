Gitarový festival Modra predstaví sólistov i komorné telesá

Festival sa v piatok otvorí sólovým recitálom Adama Mareca.



Bratislava/Modra 24. júna (TASR) – Hru na klasickú gitaru v podaní profesionálnych hudobníkov sólovej hry i komorných telies predstaví jubilejný 10. ročník Medzinárodného gitarového festivalu v Modre od 13. do 15. júla. O podujatí informuje Kultúrne centrum (KC) Modra na svojej webovej stránke.



„Cieľom festivalu je podporiť interpretáciu gitarového hudobného umenia a priniesť do Modry zaujímavých domácich i zahraničných hostí," uvádzajú organizátori. Podujatie podľa nich ponúkne tri večerné koncerty sústredené do priestorov Nemeckého evanjelického kostola v Modre. Vystúpenia prinesú starú i súčasnú gitarovú hudbu i tradície z iných hudobných proveniencií.



„Festival sa v piatok otvorí sólovým recitálom Adama Mareca, hráča na klasickú gitaru a predstaviteľa mladšej generácie. Venuje sa interpretácii komornej hudby i sólovej gitarovej literatúry. Popri interpretačnej činnosti je aktívny i ako pedagóg. Piatkový večer vyvrcholí koncertom poľského komorného telesa Wieczorek Guitar Trio, ktoré tvorí rodina Wieczorekovcov a aktívne v ňom hrá aj Katarína Wieczorek, gitaristka a dramaturgička festivalu, rodáčka z Modry," informuje KC.



V sobotu vystúpi rakúsky hudobník Florian Palier (klasická gitara), absolvent Viedenskej akadémie z triedy Álvara Pierriho. Venuje sa najmä hre na klasickej gitare, má skúsenosti aj ako jazzový gitarista a spolupracovník umelcov elektronickej scény. Viento Marero Duo z Čiech tvoria manželia Michaela Meca (flauta) a Jiří Meca (klasická gitara). Študovali komornú hru na bratislavskej VŠMU u profesora Jozefa Zsapku. Duo celoročne študuje skladby českých i zahraničných autorov z oblasti klasickej i súčasnej hudby vrátane jazzu.



Nedeľný koncert predstaví mladú venezuelskú gitaristku Carlinu Flores, ktorej vystúpenie spojí tradíciu a súčasnosť tejto hudobnej proveniencie, vychádzajúc zo štýlu argentínskeho tanga a venezuelskej ľudovej hudby. Festival uzavrie spoločný koncert opernej speváčky Andrey Slawiski a harfistky Márie Kmeťkovej.



Festival z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (z verejných zdrojov) i Poľský inštitút v Bratislave. Informácie o podujatí nájde verejnosť na www.kcmodra.sk