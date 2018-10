Grand Prix festivalu horských filmov získala snímka R. Hatiara

Slovenský režisér si odniesol cenu za film Vrcholová príťažlivosť.

Poprad 15. októbra (TASR) - Grand Prix 26. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) si z Popradu odniesol slovenský režisér Rasťo Hatiar za film Vrcholová príťažlivosť. Informovala o tom riaditeľka festivalu Mária Hámorová.



Spomínaná snímka je filmovým portrétom horolezca Petra Hámora, ktorému sa podarilo zavŕšiť Korunu Himalájí a vyliezť všetkých 14 osemtisícových vrcholov. O výsledkoch rozhodla medzinárodná porota v zložení Alexander Lwow (Poľsko), Boris Hlaváček (Česká republika) a Martin Žilka (Slovensko). "To, že sme sa rozhodli dobre, potvrdili aj diváci, ktorí dali vo svojom hlasovaní cenu diváka tomu istému filmu, ktorý získal Grand Prix. My sme hodnotili v prvom rade filmársku robotu, teda nie to, či niekto vyliezol viac alebo menej. Víťazný film bol spravený veľmi komplexne, príbeh gradoval, boli tam aj negatívne veci, nechýbali vzťahy s legendami, vzťah k mladým, odkaz pre ďalšiu generáciu. Filmársky to bolo spravené úžasne, bolo použité kvantum archívnych materiálov a bolo potrebné vybrať, čo je kľúčové a čo nie. A toto malo tak hlavu a pätu, že to získalo hneď dve hlavné ceny," vysvetlil po vyhlásení výsledkov Žilka.



Úspešný večer Rasťa Hatiara podčiarkla podľa Hámorovej cena poroty, ktorú získal jeho film Teória šťastia podľa Rybanského. Ide o poetický filmový príbeh o stretnutí starého horala a bývalého lezca Ľuba Rybanského s talentovaným mladým lezcom Petrom Kuricom. "Je to neuveriteľné," uviedol po vyhlásení výsledkov Hatiar. Podľa jeho slov sa Vrcholová príťažlivosť rodila naozaj veľmi dlho. "Prvý impulz na takýto film sa objavil niekedy pred štyrmi rokmi. Natáčanie neprebiehalo stále, pretože Peťo bol často v Himalájach a ja som stále premýšľal, ako to uchopiť. Najintenzívnejšie som na tom pracoval posledný rok. Chcel by som obom svojim filmom popriať, aby vydržali čo najdlhšie a aby dokázali ľuďom povedať niečo aj za dvadsať – tridsať rokov," doplnil.



Hámorová ďalej uviedla, že ocenenie si z Popradu odniesli aj ďalšie filmy. Cenu za humor získal animovaný film Viacruxis, ktorý režíroval Ignasi López. Cena za dobrodružstvo patrí snímke Zamrznutá cesta. Autorom je Ben Page. Cenu za portrét si odniesol film Od palice k vrtu, ktorý vznikol pod režisérskou taktovkou Jana Šimáneka. Čestné uznanie získali Tieň jaguára od Pavla Barabáša a snímka Reel Rock 12: Magická hranica od trojice režisérov Peter Mortimer, Matty Hong, Nick Rosen.



Festivalové filmy mohli diváci zhliadnuť nielen v Poprade, ale tiež v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a novinkou bola tentoraz aj Tatranská Lomnica. Do Popradu zavítali aj tento rok zaujímaví hostia. Patrili medzi nich rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, Leo Houlding a tiež dvojica Slovákov Michal Sabovčík a Juraj Koreň. Podľa riaditeľky si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov. "Som veľmi rada, že ľudia sa sem radi vracajú a vďaka nim má festival svoju dušu," uzavrela. Tradičné podujatie sa pod Tatrami konalo od stredy do nedele (10. až 14. 10.).