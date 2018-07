Gréckokatolíci si pripomínajú 130. výročie narodenia mučeníka Gojdiča

Blahoslavený biskup Gojdič pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup od roku 1927 do roku 1950, keď bol falošne obvinený a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a iné tresty.

Prešov 17. júla (TASR) - Gréckokatolícka cirkev si pripomína 130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, ktoré pripadlo na utorok. Podľa protosynkla Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka je to jedno z výročí Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.



"V sobotu 21. júla sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť k jeho úcte. Pri tejto príležitosti na konci slávnosti prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ, vyhlási blahoslaveného prešovského biskupa, mučeníka Pavla Petra Gojdiča za patróna mesta Prešov," uviedol Petrík.



Odpustová slávnosť sa začne o 9.15 h akatistom k blaženému P. P. Gojdičovi a o 10.00 h bude pokračovať archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej vladyka Ján zároveň vysvätí jedného poddiakona na diakona.



Blahoslavený biskup Gojdič pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup od roku 1927 do roku 1950, keď bol falošne obvinený a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel ako prešovský biskup verný Kristovi, gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi i svojmu svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960.



Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho svätý Ján Pavol II. štvrtého novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 27. januára 2008 mu bol udelený titul spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti deportáciám.