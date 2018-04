Gréckokatolícki biskupi V4 upozornili na prenasledovanie kresťanov

Pomoc by podľa najvyšších predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi krajín V4 mala byť poskytnutá spôsobom, aby pritom bola zachovaná kresťanská identita európskych štátov.

Budapešť 25. apríla (TASR) - Na mimoriadne utrpenie kresťanských bratov, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť pre prenasledovanie kresťanov a pre vojnové konflikty, upozornili v stredu vo východomaďarskom Debrecíne biskupi gréckokatolíckej cirkvi krajín Vyšehradskej štvorky (V4).



Vyhlásenie týkajúce sa prenasledovania kresťanov na Blízkom východe podpísali český biskup Ladislav Hučko, poľský biskup Eugeniusz Popowicz, maďarský biskup-metropolita Fülöp Máté, a slovenský biskup Ján Babjak.



"Solidarita a láska nás vedú k tomu, aby sme sa obrátili na predstaviteľov politickej moci a občanov Európy so žiadosťou, aby zvážili prijatie nevinných ľudí, ktorí hľadajú útočisko v Európe," píše sa v dokumente zverejnenom agentúrou MTI.



Pomoc by podľa najvyšších predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi krajín V4 mala byť poskytnutá spôsobom, aby pritom bola zachovaná kresťanská identita európskych štátov. Biskupi okrem toho zdôraznili, že považujú za nutné vytvoriť podmienky návratu týchto ľudí do svojej vlasti.



