Grečner: Končím s hádzaním hrachu o stenu, v zahraničí mi vydali knihu

V podstate celý život - 60 rokov - som hádzal hrach na stenu, nemal som odozvy, ktoré by som si mohol zapísať ako úspechy. A zrazu sa stal zázrak!, povedal Grečner.

Bratislava 25. februára (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére uviedli v pondelok do života publikáciu Eduard Grečner a jeho filmy z pera českého filmového vedca a filológa Milana Cyroňa. Ide o prvú ponovembrovú českú monografiu venovanú výlučne tvorbe slovenského filmára. Kniha, ktorá predstavuje dielo významného slovenského režiséra a scenáristu Eduarda Grečnera s dôrazom na tvorivé obdobie 60. rokov minulého storočia, vyšla koncom roka 2018 v českom vydavateľstve Casablanca v edícii Filmoví tvorcovia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ).



"Jadrom knihy je trojica kapitol, ktorá sa venuje scenáristickej príprave troch Grečnerových filmov zo 60. rokov, sleduje scenáristickú prípravu titulov od pôvodnej Grečnerovej predstavy až po výsledné filmy, a to nakoľko on ako autor scenára a následne režisér dokázal uhájiť a presadiť svoju autorskú predstavu," priblížil Cyroň publikáciu, ktorá predstavuje trojicu Grečnerových filmov spadajúcich do obdobia československej novej vlny - jeho hraných debut Každý týždeň sedem dní (1964) a filmy Nylonový mesiac (1965) a Drak sa vracia (1967). V úvodnej biografickej kapitole zoznámi čitateľov s "filmovým" životopisom režiséra od jeho štúdií na FAMU až po 90. roky.



"Je tam kapitola, ktorá sa venuje scenáristickým formátom československého filmu 50. a 60. rokov, a tiež tomu, akým spôsobom scenáristická príprava prebiehala, kto všetko do nej zasahoval, aké fungovali mechanizmy práce. Sledujem to, ako fungovali tvorivé skupiny v 60. rokoch, ktorých cieľom bolo vytvoriť dobrý film," vysvetlil autor, ktorý vychádza zo svojej dizertačnej práce, bohato využíva vzácne archívne materiály.



Pri príprave publikácie Cyroň spolupracoval priamo s Eduardom Grečnerom. Autor tvrdí, že v knižnej novinke sa dá nájsť množstvo rôzne dôležitých nových informácií: "Napríklad sa traduje, že Grečnerov debut vznikol podľa poviedky Ivana Stadtruckera, ale to nie je pravda. Išlo totiž o scenár. Ďalej sa zmieňuje o niektorých nerealizovaných projektoch či školských prácach. Ale jadrom knihy je hlavne podrobný popis scenáristickej prípravy režisérových filmov zo 60. rokov a z tohto uhla pohľadu sa nimi ešte nikto nezaoberal, nehľadiac na to, že filmom predchádzajúcim Drakovi sa v podstate nikto nevenoval ani inak."



Súčasťou publikácie Eduard Grečner a jeho filmy s podtitulom "Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958 – 1967" je bohatý obrazový materiál z fondu Národného filmového archívu SFÚ. Kniha obsahuje aj filmografiu Eduarda Grečnera a bibliografiu. "Je to veľmi zvláštna kniha, mimoriadne cenná, ale nehovorím to preto, že som jej súčasťou. Cyroňovi sa podarilo popri mojej osobe zachytiť čosi, čo ostatné publikácie nezachycujú - vpád generačnej vlny, určitého názoru, spoločenskej očisty, ktorý poznamenal celú moju generáciu filmárov, ktorá prišla z pražského štúdia pripravená v tom slovenskom filme niečo urobiť," povedal Grečner.



Monografiu sa rozhodol pokrstiť hrachom. "V podstate celý život - 60 rokov - som hádzal hrach na stenu, nemal som odozvy, ktoré by som si mohol zapísať ako úspechy. A zrazu sa stal zázrak! Hrach padol na úrodnú pôdu - moja monografia vyšla v cudzine. Môžem sa chváliť, že mi vydali v zahraničí knihu. Keďže tým pádom končím s hádzaním hrachu o stenu, tak som doniesol pár zrniek," rozosmial a roztlieskal prítomných 87-ročný scenárista a režisér.



Po krste si diváci mohli pozrieť Grečnerov film Pozemský nepokoj (1992), ktorý režisér nakrútil ako prvý po vynútenej 20-ročnej prestávke v tvorbe.