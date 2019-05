Hana Zagorová predstavuje nový videoklip k singlu Ja nemám strach

Do prostredia, pripomínajúceho film Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom, vnáša speváčka v úlohe pacientky prekvapujúci optimizmus a nákazlivú radosť zo života.

Bratislava 18. mája (TASR) - Stálica českej populárnej hudby Hana Zagorová vydala minulý rok na jeseň vo vydavateľstve Supraphon nový album Já nemám strach, ktorý nazvala podľa rovnomennej pesničky speváka a skladateľa Mareka Ztraceného. Pieseň je úsmevnou reakciou na trend dnešnej doby, ktorý vytvára obrovský tlak, aby sme všetko stíhali na sto percent a zároveň stále vyzerali a cítili sa mlado. Ku skladbe nakrútila speváčka aj videoklip. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Na scenári k videoklipu, ktorý si v nečakanom kontexte pohráva s textom piesne, spolupracovala Hana Zagorová s producentom Lubošom Křížom. Režisér Ondřej Urbanec a kameraman Anton Evdoshenko v produkcii Karla Vaňka z Manaworld Creative priviedli speváčku do liečebného zariadenia, kde sa zúčastňuje skupinových terapií pod vedením Ondřeja Sokola. Do prostredia, pripomínajúceho film Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom, vnáša speváčka v úlohe pacientky prekvapujúci optimizmus a nákazlivú radosť zo života.



„Je to celé virtuálna predstava akéhosi sanatória pre workoholikov a zajatie vlastnými nahrávkami v domácom kine, ktorá ma prenasleduje pred nahrávaním pesničky v štúdiu skôr, ako zložím virtuálne okuliare," opísala v skratke videoklip Zagorová. Spolu s ňou a s hercom Ondřejom Sokolom sa v epizódnych úlohách objaví napríklad herečka Sara Sandeva či celá hudobná skupina Boom! Band na čele s kapelníkom Jiřím Dvořákom.