Headlinerom koncertu Na krídlach anjelov bude speváčka Kristína

Okrem koncertov je pripravený aj bohatý sprievodný program.

Žiar nad Hronom 10. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom sa bude "na krídlach anjelov" rozdávať nádej. V stredu 17. októbra sa tu uskutoční 6. ročník benefičného koncertu Na krídlach anjelov. Podujatie pod organizátorskou taktovkou Združenia Nádej Ladomerská Vieska, mesta Žiar nad Hronom a občianskeho združenia Milan Štefánik budú v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom moderovať Jožo Pročko a Dušan Cinkota.



Prianím organizátorov benefičného podujatia je ponúknuť zážitok pre mentálne a zdravotne hendikepované deti. „Deti sa na koncerty veľmi tešia. Už v predstihu si pre našich hudobných hostí pripravujú rôzne darčeky a transparenty. Viac však nepoviem, lebo prekvapenia sa prezrádzať nemajú,“ uviedol jeden zo spoluorganizátorov Milan Štefánik.



Program odštartuje pohybovou abecedou zumba inštruktorka Ela. Na pódiu potom predvedú čaro ľudových tradícií členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru – PUĽS. So slávnymi hitmi Dievčatá, Sklíčka dotykov či Úsmev v podaní Modus Memory sa predstaví partia hudobníkov okolo Mariána Grexu. Zaspieva aj Adam Ďurica, no a headlinerom bude speváčka Kristína.



„Hendikepované deti prežívajú hudbu vo svojom vlastnom svete, do ktorého síce nevidíme, ale radosť a úsmevy v ich tvárach sú jazykom, ktorému rozumieme všetci. Práve spôsob, akým koncerty prežívajú, je pre nás najdokonalejšou odmenou. Keď organizujeme tieto podujatia, nehovoríme, že za nami vidieť kus práce. Pre nás to totiž nie je práca, ale poslanie,“ podotkol Štefánik.



Okrem koncertov je pripravený aj bohatý sprievodný program. Návštevníci si budú môcť vyskúšať enkaustiku – maľovanie horúcim voskom, košikárstvo, maľovanie tričiek a plátna, ozdobovanie sadrových odliatkov či maľovanie na tvár.