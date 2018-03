Hečko o filme Cirkus Metropol: Točíme poslednú romantiku tohto sveta

Ide o film debutujúceho scenáristu Mareka Janičíka, ktorý pracuje ako dokumentarista aj pre Slovenskú a Českú televíziu, a mladého režiséra Petra Komára, absolventa Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

Bratislava 22. marca (TASR) - Zákulisie cirkusu a zároveň významného vydavateľa novín odhalí nový slovenský film Cirkus Metropol. "Zachytáva poslednú fázu jedného sveta - cirkusu s exotickými zvieratami, ktorý pomaly, ale isto zaniká. Hlavnou ideou filmu je rodina, ktorú si hlavní hrdinovia, pokúšajú udržať. A to aj napriek tlaku reality na pozadí náročných rozhodnutí, ktoré môžu navždy zmeniť ich život," avizujú tvorcovia nízkorozpočtovej snímky.



Ide o film debutujúceho scenáristu Mareka Janičíka, ktorý pracuje ako dokumentarista aj pre Slovenskú a Českú televíziu, a mladého režiséra Petra Komára, absolventa Akadémie umenia v Banskej Bystrici. Ten v rok 2015 natočil prvý materiál v cirkuse Metropol a vznikol z toho absolventský dokument. Producent Maroš Hečko vybral z tohto dokumentu motívy, niektoré postavy a napísal námet celovečerného hraného filmu. "Peter Komár je jedným z mojich študentov. Prišiel s absolventským filmom s námetom o cirkuse. Keď som videl ten materiál, tak ma to veľmi inšpirovalo," priznal na margo nového filmu, ktorý vzniká v koprodukcii s RTVS.



Rozpráva o novinárke Alene (Alena Antalová), ktorá sa po siedmich rokoch na materskej vracia do redakcie. Tá však prešla rôznymi zmenami. Na mediálnej scéne sa objavujú oligarchovia, ktorí skupujú médiá, a tak sa novinárka musí vyrovnať s úplne novou situáciou. V momente, keď redakciu opúšťa jej ďalšia kolegyňa, dostane od šéfredaktora ponuku, aby urobila veľkú reportáž podľa svojho uváženia. Alena sa rozhodne zmapovať stav cirkusov v Československu. Odchádza na Moravu spolu s fotografom Ludwigom (Ludwig Bagin), kde kočuje známy cirkus. Vedie ho česká rodina Šimků, ktorá odoláva snahám aktivistov bojujúcich za práva zvierat. Antonín Šimek zostáva pevný v rozhodnutí udržať cirkus za každú cenu, a to ovplyvní aj Alenu a jej veľké životné rozhodnutie.



Vedľajšiu dejovú líniu tvorí Alenin nemecky hovoriaci manžel Simon (Simon Schwarz), architekt bojujúci s tlakom developera, ktorý chce stavať a meniť Bratislavu vo veľkom. Developera reprezentuje atraktívna Monika (Monika Hilmerová), ktorá sa rafinovaným spôsobom snaží Simona presvedčiť, že úplatky sú bežná realita ich sveta a nie je na nich nič zlé. V snímke sa tak prelínajú tri dejové línie spojené cez rôzne dilemy, ktoré preveria morálne hodnoty jednotlivých hrdinov.



Film otvára aktuálne témy novinárskej praxe, objektivity a etiky, developerský boom, ktorý postupne mení tvár hlavného mesta a ktorého hlavnou hnacou silou aj motiváciou sú peniaze. Ďalšou aktuálnou témou je problém s cirkusovými zvieratami, drezúrou a legislatívou, ktorá sa formuje v Európe. Od 1. januára 2018 platí na Slovensku novela zákona, podľa ktorej budú vybrané druhy divokých šeliem a exotických zvierat zakázané na verejné vystupovanie, čo môže v praxi znamenať zánik mnohých cirkusov a koniec jednej éry. "Tento typ cirkusov zaniká. Tak si myslím, že točíme poslednú romantiku tohto sveta" zhodnotil Hečko atmosféru, v ktorej vzniká nový slovenský film. Do kín sa má dostať začiatkom leta 2019.



