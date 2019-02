Herec J. Hanzlík debutuje ako scenárista vo filme Leto s gentlemanom

Pôvodne chcel Hanzlík svoj scenáristický debut ponúknuť slávnemu českému režisérovi Jiřímu Menzelovi, s ktorým nakrútil podľa slov herca tri krásne filmy.

Bratislava 16. februára (TASR) - Na Valentína vstúpil do slovenských kín nový český film Leto s gentlemanom v réžii skúseného Jiřího Adamca, ktorý má na svojom konte desiatky úspešných televíznych programov, filmov a seriálov. Letná romanca je scenáristická prvotina známeho českého herca Jaromíra Hanzlíka, ktorý si vo filme zároveň zahral jednu z hlavných úloh.



"Prišlo to tak nečakane. Raz sme s mojou partnerkou Lenkou večer sedeli, chceli sme si v televízii pustiť pekný film. Prepínali sme stanice a všade sa strieľalo, krv tiekla, násilie, horor, sci-fi, krimi, detektívky," priblížil Hanzlík impulzy pre napísanie scenára. "Hovorím, počkaj Lenka, na Dvojke je Belmondo, tak sme si pustili Belmonda, ten behom desiatich minút niekomu rozstrieľal hlavu, tak sme to vypli," hovorí herec s tým, že na druhý deň išiel do kvetinárstva, kde prekvapil predavačku sledujúcu na počítači Hanzlíkov film z roku 1976 Leto s kovbojom. V romantickej komédii režiséra Ivo Nováka stvárnil dedinského mladíka Honzu, traktoristu, ktorý pri bláznivej stávke prišiel o vodičák, a tak stráži družstevné stádo kráv a popritom sa zahľadí do mladej psychologičky.



"Príšerne sa vystrašila, ukazovala na počítač. Nevedel som, či sa mám uraziť, či ten šok dostala z toho, že tam videla mladého a tu zrazu trosku. Hovorí mi, prečo už netočíte také pekné filmu ako bolo Leto s kovbojom? Doma som tú historku rozprával Lenke, povedala mi - tak si niečo napíš. Pretože boli prázdniny, začiatok leta, kúpil som si zošit a ceruzu a začal som písať," objasnil s úsmevom genézu svojho scenáristického debutu. Text dal prečítať svojim najbližším a neskôr najbližším "profíkom": "Keď mi povedali, že to nie je hlúpe, načuchrali mi perie a dnes je to natočené."







Pôvodne chcel Hanzlík svoj scenáristický debut ponúknuť slávnemu českému režisérovi Jiřímu Menzelovi, s ktorým nakrútil podľa slov herca tri krásne filmy: "Myslel som si, že by to mohla byť látka pre neho, lenže než som mu to stihol ponúknuť, vieme, čo sa mu prihodilo, má vážne zdravotné ťažkosti." Osud chcel, že známy herec stretol v pražskom metre režiséra Jiřího Adamca, ktorému ponúkol spoluprácu. "Poslal som scenár, druhý deň ráno mi volal a hovorí - to je dobré, to musíme natočiť," spomína Hanzlík.



Nezabudol ani na krušné chvíle počas natáčania romance Leto s gentlemanom. "Najstrašnejšia bola horúčava. Nakrúcali sme to vlani v lete v júli a v polovici augusta. Akurát sme si 'vyžrali' tie najstrašnejšie horúčavy. Navyše sme to nakrúcali na otvorených pláňach, kde nebolo kam sa schovať. Skutočne sme si užili horúčavy až až," prízvukuje herec a scenáristický debutant. Nezabudol poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí na filmovej novinke pracovali: "Že to dali s veľkým sebazaprením, ale s disciplínou. A že sme to doklepli, dúfam, do zdarného konca."



V ústredných úlohách dvojice manželov sa predstavia Alena Antalová a Igor Bareš. Ich dcéru stvárňuje speváčka Lucie Vondráčková a tajomného gentlemana Jaromír Hanzlík. Vo vedľajších úlohách sa objavia Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Dana Batulková, Yveta Blanarovičová, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.



Anna (Alena Antalová) prežíva so svojím manželom (Igor Bareš) každé leto v chatovej oblasti pár kilometrov za Prahou. Vzťah dlhoročných manželov skĺzol do rutiny a stereotypu. Muž svoj čas dlhodobo a spravodlivo delí medzi karty s kamarátmi v krčme a výrobu modelov lodí zo zápaliek vnútri fliaš. Jeho žena je pre neho prakticky neviditeľná. Anna si každé leto spríjemňuje pravidelným stretnutiami s kamarátkami, ktoré do malebných stredných Čiech prichádzajú na cyklistické výlety v okolí hradu Kamýk. Jedného dňa sa v dedine objaví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantný, šarmantný gentleman, ktorý je, ako všetci predpokladajú, novým majiteľom miestneho zámku. Medzi Arturom a Annou preskočí iskra. Anna zažíva pocity už dlho nepoznané. Artur je galantný a zahŕňa ju pozornosťou.



Známemu hercovi zrejme profesia scenáristu zachutila. Kým bol režisér Adamec v strižni a do finálnej podoby upravoval Leto s gentlemanom, Hanzlík si opäť kúpil ceruzku a zošit: "Napísal som ďalší príbeh, ale či sa bude realizovať, to veľmi záleží od úspechu tohto filmu. Takže by som rád pozval divákov do kina. Čím viac ich príde, tým budem šťastnejší, že by možno môj nový príbeh mohol uzrieť svetlo sveta."