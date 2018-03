Hlavnú cenu 25. MFFK Febiofest získal poľský film Prach

Cenu divákov si odniesol slovenský režisér Matúš Ryšan za hranú satirickú snímku I want to Believe.

Bratislava 21. marca (TASR) - Slávnostným uvedením francúzskej snímky Ismaelove prízraky vyvrcholil v stredu večer v Bratislave 25. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Režisérsku verziu snímky, ktorý vlani slávnostne otváral MFF Cannes, osobne uviedol v Kine Lumiére jej autor Arnaud Desplechin. "Majster komorných psychologickým drám s jemným ironickým podtextom" si z festivalu odnáša cenu za prínos do svetovej kinematografie, ktorú si prevzal z rúk prezidenta MFFK Febiofest Petra Dubeckého.



Arnaud Desplechin, ktorý každý rok navštevuje filmový sviatok v Cannes, potvrdil, že sa cíti dobre aj na malom festivale v slovenskej metropole. "Cítim sa dobre v každej krajine, pokiaľ sa to týka filmu, lebo film je pre mňa celý svet," poznamenal režisér, ktorý pracuje s veľmi dôležitými hercami vo francúzskej kinematografii. V prípade novinky Ismaelove prízraky sa na plátne predstavili Mathieu Amalric, oscarová Marion Cotillard a Charlotte Gainsbourg. "Zároveň sú jeho filmy veľmi emotívne, veľmi ľudské, síce občas na ťažké témy, ale väčšinou sú to len rodinné, milostné vzťahy. Bravúra jeho režijnej práce spočíva v tom, že keď z tých filmov odchádzate, zdá sa vám, že svet chápete lepšie, a sám seba tiež, a to je dnes veľmi cenné," zhodnotil pre TASR umelecký riaditeľ MFFK Febiofest Přemysl Martinek dielo oceneného režiséra, ktorý debutoval stredometrážnym filmom Život mŕtvych v Cannes v roku 1990. Už tu sa predstavili herci, s ktorými spolupracuje Desplechin dodnes, vrátane jeho dvorného herca Mathieua Amalrica.



V závere bratislavskej časti festivalu tiež vyhlásili výsledky Súťaže krátkych filmov V strede Európy, v ktorej sa (z prihlásených 150) stretla dvadsiatka krátkych filmov z regiónu V4 a Rakúska. Hlavnú cenu spojenú s finančnou prémiou 3000 eur si odniesol poľský dokumentárny film Prach režiséra Jakuba Radeja. Ide o štúdiu procesu, ktorým musí prejsť každé ľudské telo od okamihu smrti až po pohreb. "Znie to veľmi divne, ale ten film používa zaujímavú výtvarnú observačnú techniku a ukazuje nám, že osud je pre nás všetkých nachystaný úplne rovnako. Neprekvapuje ma, že v dobe, keď riešime rôzne politické veci, kto má viac peňazí, atď., porota práve tento film vybrala," poznamenal Martinek.



Medzinárodnú porotu, ktorá pracovala v zložení maďarský filmár Csaba Bollók, rakúska kultúrna manažérka Brigitta Burger-Utzer, pôvodom slovenská kulturologička Jana Černik a poľský distributér krátkometrážnych filmov Michał Hudzikowski, zaujal aj film rakúskej režisérky. Karin Berger získala zvláštne uznanie za film O! Fortuna (Work in Progress) I - VI, v ktorom formou šiestich miniatúrnych príbehov každodenného života dokumentuje svoj vlastný život slobodnej matky v období od narodenia dcéry v roku 1991 až po jej dospelosť a odchod z domu.



Cenu divákov si odniesol slovenský režisér Matúš Ryšan za hranú satirickú snímku I want to Believe. Autor v nej reaguje na konšpirátorské nálady, ktoré sa vznášajú nad dnešným svetom, a skúma entuziasta, ktorý zasvätil život záchrane ľudstva.



Výber filmov z bratislavskej časti festivalu (vrátane ocenených snímok) poputuje počas nasledujúcich troch týždňov do ďalších desiatich slovenských miest.