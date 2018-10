Bienále animácie Bratislava v réžii Lotyšského režiséra

Prémiu Literárneho fondu získala slovenská režisérka Katarína Kerekesová za film Websterovci - Ocko hrdina.

Bratislava 12. októbra (TASR) – Hlavné ocenenie na 14. ročníku festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) - Cenu Viktora Kubala za film, získala snímka Vrkoč a pán nespavosť (Pigtail and Mr. Sleeplessness) režiséra Edmunda Jansonsa (Lotyšsko).



Film pomáha deťom čeliť strachu a iným záporným emóciám a ponúka možnosť, ako ich prekonať. Medzinárodná porota vyzdvihla majstrovsky zvládnutú animátorskú techniku, ktorá dodáva filmu jedinečnú atmosféru.



Na slávnostnom piatkovom vyhodnotení BAB 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odovzdali ďalšie ocenenia. Cenu UNICEF získal film Iný (Icky) režisérky Parastoo Cardgar (Irán), ktorý originálnymi prostriedkami poukazuje na problémy inakosti, integrácie a podčiarkuje jedinečnosť indivídua, čo korešponduje s étosom práce UNICEF-u.



Cenu sv. Vojtecha za najlepší film z krajín V4 získala snímka Hurá na čučoriedky! (Hurá na borůvky!) režisérok Kateřiny Karhánkovej a Alexandry Hetmerovej Májovej (ČR). Film hravým animačným jazykom vytvára veselú frašku, svižne a radostne zachytáva všetky možné spôsoby, ako sa zbaviť štikútania.



Prémiu Literárneho fondu získala slovenská režisérka Katarína Kerekesová za film Websterovci - Ocko hrdina. Ten s bravúrnou 3D animáciou hovorí o jemnom pradive ľudských vzťahov a dôležitosti pomoci v ťažkej chvíli, pričom akcentuje súdržnosť rodiny, obetavosť a nezištnosť jednotlivých členov.



Zvláštne uznania festivalovej poroty patria dvom režisérkam. Britt Raesovej (Belgicko) za humorný príbeh dievčatka Katarína (Catherine) a Tatiane Moškovej (Rusko) za film Jeden deň s Kokom (Kokosha). Ten vykresľuje svet z pohľadu dieťaťa, ktorý preniká mágiou a nadšením.



Porota Európskej asociácie filmov pre deti ECFA udelila svoju cenu filmu Ježkov dom (Ježeva kuča) režisérky Evy Cvijanovič (Chorvátsko). Snímka objavuje dávne európske mýty a vytvára tajomnú atmosféru, ktorá diváka vťahuje do lesa plného príbehov.



O cene detského diváka rozhodli malí návštevníci hlasovaním na lístkoch v kinách v Bratislave, Košiciach, Prešove, Prievidzi a Myjave. Najviac, 491 hlasov dali českému bábkovému filmu Vianočná svadba snehuliaka Karola (réžia Petr Vodička).



Na festivale rozdali ďalšie ocenenia. Prix Klingsor za celoživotné dielo významnej osobnosti svetového animovaného filmu si prevzal výtvarník, ilustrátor a režisér Michael Dudok de Wit (Holandsko). Laureát je aj držiteľom Oscara za film Otec a dcéra (2000), okrem tohto uviedol v Bratislave ďalšie svoje úspešné filmy aj besedoval s divákmi.



Čestné medaily Albína Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu získali Helena Slavíková-Rabarová (SR), Edgar Dutka (ČR), Giannalberto Bendazzi (Taliansko) a Yuichi Ito (Japonsko).



Na jedinom svetovom nekomerčnom festivale animovanej tvorby pre deti počas piatich dní v deviatich kinách štyroch krajov premietli 86 súťažných filmov z 27 krajín a vyše 200 nesúťažných.



Ich skladba zdôraznila rozmanitosť kultúr a ich hodnoty v tvorbe. Otvorila deťom skryté poklady rozprávok aj pestré možnosti počítačovej i klasickej ručnej animácie. Autori sa v nich venujú príbehom z lesa i z mesta, zo sveta fantázie i rodinných vzťahov. Riešia problém osamelosti, strachu z neznámeho i obavy z globálnej katastrofy.



Okrem tvorivých dielní pre deti so zahraničnými lektormi a medzinárodného fóra Od ilustrácie k animovanému filmu v sprievodnom programe otvorili desať výstav animovanej tvorby v bratislavských kultúrnych inštitúciách.