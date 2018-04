Hlavnú Pulitzerovu cenu dostali médiá za odhalenie aféry Weinstein

Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a v súčasnosti obsahujú 21 kategórií - okrem 14 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru.

New York 17. apríla (TASR) - Za odhalenie sexuálneho zneužívania žien zo strany vplyvného hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina boli denník New York Times (NYT) a časopis New Yorker v pondelok v New Yorku ocenení tohtoročnou prestížnou Pulitzerovou cenou. Dostali ju v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť.



Ocenenie získal investigatívny tím NYT vedený Jodim Kantorom a Megan Twoheyovou a redaktor New Yorkeru Ronan Farrow. Odhalenia novinárov znamenali nielen koniec Weinsteinovej kariéry, ale spustili aj celosvetovú kampaň proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu žien nazvanú MeToo.



Ronan Farrow je synom herečky Mie Farrowovej a režiséra Woodyho Allena, ktorého obvinila jeho adoptívna dcéra Dylan Farrowová z toho, že ju zneužil ako sedemročnú. V kauze stojí Farrow na strane svojej sestry.



Farrow sa krátko po oznámení výsledkov na Twitteri poďakoval svojim "odvážnym zdrojom" a časopisu New Yorker za podporu v čase, keď iní chceli kauzu "pochovať". Narážal tým na televíziu NBC, ktorá sa obvineniami na adresu Weinsteina odmietla zaoberať.



Denník Washington Post si tento rok odniesol Pulitzerovu cenu za investigatívne spravodajstvo. Noviny informovali o kauze neúspešného republikánskeho kandidáta do senátu USA Royho Moora zo štátu Alabama, ktorého štyri ženy obvinili, že ich ešte ako tínedžerky sexuálne obťažoval.



Cenu v kategórii domáceho spravodajstva si podelili denníky Washington Post a New York Times. Obidva dokumenty boli ocenené za články o vyšetrovaní údajnom zasahovaní Ruska do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.



Agentúra Reuters získala hneď dve ceny: za zahraničnú reportáž (odhaľovanie metód v boji proti drogám na Filipínach) a v kategórii feature fotografií dokumentujúcich utrpenie moslimského etnika Rohingov v Mjanmarsku a Bangladéši.



Najväčším prekvapením v nenovinárskych kategóriách bolo ocenenie rapera Kendricka Lamara za album DAMN z roku 2017. Lamar je prvým raperom, ktorý získal Pulitzerovu cenu, a zároveň prvým, ktorý sa nevenuje klasickej hudbe alebo džezu. Podľa Danu Canedyho, predsedu správnej rady Pulitzerových cien, je tento album "virtuózna zbierka skladieb spojená svojou hovorovou autentickosťou a rytmickou dynamikou" a ponúka "pôsobivé momentky, ktoré zachytávajú zložitosť moderného života Afroameričanov".



Cenu za najlepší román získal Andrew Sean Greer za knihu Less, Cost of Living je názov najlepšej divadelnej hry napísanej Martynou Majokovou. Caroline Fraserová bola ocenená za biografiu Prairie Fires, Frank Bidart získal Pulitzerovu cenu za knihu básní Half-light a James Forman Jr. za svoju náučnú knihu Locking Up Our Own.



Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a v súčasnosti obsahujú 21 kategórií - okrem 14 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Ocenení získajú certifikát a finančnú odmenu 10.000 dolárov.