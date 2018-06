Hniezdne ponúkne cez víkend hudbu aj zábavu

Na svoje si prídu všetky vekové kategórie, pre najmenších je pripravený extra program.



Bratislava 19. júna (TASR) - Dvojdňový hudobno-zábavný festival Nestville Open Fest v Hniezdnom neďaleko Starej Ľubovne štartuje už v piatok 22. júna. Okrem vystúpení slovenských, ale i zahraničných hudobných interpretov návštevníkov čaká celodenná zábava vo FUN zónach. Na svoje si prídu všetky vekové kategórie, pre najmenších je pripravený extra program.



V poradí 7. ročník Nestville Open Festu opäť ponúka zaujímavý program. Otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok (22.6.) prvým vystúpením detského programu. Predstaví sa Divadielko z Klobúka a Paci Pac. Hniezdnym sa od piatkového popoludnia budú niesť hity skupiny Komajota, Lukáša Adamca, Peter Bič Project, či Nocadeň. Večernú zábavu rozprúdi No Name, Majk Spirit, Ine Kafe a Medial Banana.



Sobotňajší program (23.6.) odštartuje už v dopoludňajších hodinách folklórnym vystúpením detského ľudového súboru Ľubovnianček a rozprávkovým programom v podobe divadla Cililing aj populárneho Baby Bandu. Program pre všetky vekové kategórie otvorí vystúpenie finalistky Zem spieva Martiny Ťaskovej Kanošovej. Zahrajú Vidiek a Metropolis. Hudobný program prerušia Oteckovia, ktorí na hlavnom pódiu pospomínajú na natáčanie obľúbeného televízneho seriálu. Následne sa budú venovať i fanúšikom na autogramiáde. Popoludní svoje umenie predstavia Cigánski diabli, skupina Rednex, ktorá na Nestville Open Feste prvýkrát vystúpi so slovenskou speváčkou Nikou Karch. Po švédskej kapele príde na pódium česká - Kryštof. Záver večera obstará Rytmus a DJ Mairee, nebude chýbať ohňostroj.



Organizátori pripravili stanové mestečko i rozľahlé parkovisko. Servis bude dopĺňať kateringová zóna s miestnymi špecialitami, ale i typickým festivalovým občerstvením.



„Každým rokom sa náročnosť diváka zvyšuje. Preto ani z hľadiska organizácie nepodceňujeme žiaden detail. Snažili sme sa pre návštevníkov pripraviť kompletný servis, ktorý bude naozaj všetkým dostupný po všetkých stránkach. Verím, že sa prítomní budú zabávať a s nadšením sa budú spolu s nami tešiť na ďalšie ročníky,“ vyjadril sa spoluorganizátor podujatia Matúš Jaško z Randal Group.



TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.