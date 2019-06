Hra Prípad B.umerang reflektuje obdobie 30 rokov po Nežnej revolúcii

Hru premiérovo uvedú v novootvorenom bratislavskom bare Bohéma v piatok 7. júna.

Bratislava 6. júna (TASR) - Clivá tragifraška, ktorá reflektuje ostatné roky normalizácie medzi rezignáciou a očakávaním zmeny. Práve takto charakterizujú pôvodnú hru Eugena Gindla, nazvanú Prípad B.umerang. Autor diela ho spolu s jeho organizátormi venovali tohoročnému 30. výročiu Nežnej revolúcie.



Verejná generálka sa uskutočnila vo štvrtok a hru premiérovo uvedú v novootvorenom bratislavskom bare Bohéma v piatok 7. júna. Jej autor, slovenský novinár, scenárista, dramatik Gindl, ktorý bol aktívnym aktérom Nežnej revolúcie, o nej uviedol: "O niekoľko mesiacov si budeme Nežnú '89 pripomínať. Bez prídavných mien 'veľká' či 'víťazná'. A všetky, aj tie najcennejšie dary, ktoré nám priniesla (slobodu, otvorenosť, pluralitu), budeme jednotlivo i kolektívne nielen chváliť, ale aj skúmať".



Jedni sa zmeny podľa Gindla obávajú, iní sa na ňu tešia. A každý, po svojom, sa na ňu pripravuje. Väčšina však ešte v zmenu neverí. "Iba my z odstupu rokov vieme, že zmena nás nezastihla veľmi pripravených. Preto dnes, po 30 rokoch, raz s údivom, inokedy s pohoršením sledujeme, ako sa naši i iní hrdinova prešmykli do nového systému. Za ktorý by sme prostredníctvom nami zvolených zástupcov aj my mali niesť zodpovednosť", dodal Gindl.



Režisérom hry Prípad B.umerang je Peter Maťo, dramaturgičkou Alexandra Rychtarčíková.



Prípad B.umerang je v poradí šiestym projektom pôvodnej slovenskej tvorby, ktorý uviedlo nezávislé umelecké zoskupenie Kollektiv od roku 2014. Partnermi hry sú Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, SĽUK a Bohéma. Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.