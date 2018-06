VIDEO: Český muzikálový spevák Daniel Hůlka oslavuje 50. narodeniny

V mladosti prešiel od hudby dokonca k športu, hral volejbal.

Bratislava 1. júna (TASR) – Známy český muzikálový a operný spevák Daniel Hůlka oslavuje v piatok 1. júna abrahámoviny.



Pražský rodák sa narodil 1. júna 1968. Začínal ako žiak na klavíri a flaute. Od hudby však prešiel k športu, hral volejbal. Absolvoval gymnázium, kde založil svoju prvú kapelu. Keď zo zdravotných dôvodov musel s volejbalom prestať, vrátil sa k hudbe, začal chodiť do speváckeho zboru a vyštudoval operný spev na Pražskom štátnom konzervatóriu.



Jeho prvou postavou v opere bol Krušina v Predanej neveste. Opere sa venoval až do leta 1995, kedy bol na základe konkurzu vybraný na hlavnú úlohu v muzikáli Dracula, ktorý mal premiéru 13. októbra 1995. Po Draculovi sa vrátil do opery, hral v Stavovskom divadle Dona Giovanniho. Neskôr nastúpil na jednu sezónu ako sólista do opery Národného divadla.







Hral a hrá v desiatke muzikálov Monte Cristo, Excalibur, Bedári, The Angels, Obraz Doriana Graya, Jekyll & Hade, Kat Madlář, Baron Prášil, Kleopatra, najnovším je Sibyla, kráľovná zo Sáby. Neobišiel ho ani film, zahral si Brambasa v rozprávke Z pekla štěstí a Z pekla štěstí 2.



V roku 1997 vydal debutový album Daniel Hůlka, v roku 1999 druhý album Živé obrazy, v roku 2000 album tretí Rozhovor a v máji 2004 zatiaľ ostatný, štvrtý štúdiový album Dílem já. Za rok 1998 získal Českého zlatého slávika. Od obnovenia ankety v Čechách od roku 1996 bol prvým, kto prerušil vedúce postavenie Karla Gotta. Patria mu aj štyri strieborné ocenenia za roky 1997, 1999, 2000 a 2001 a bronzový slávik za rok 2002.



V roku 2015 vyšla kniha Daniel Hůlka: Diagnóza Blíženec z pera Miroslavy Besserovej, netradičná biografia, v ktorej formou otázok a odpovedí približuje osobnosť tohto populárneho speváka a herca.



Na Pražskom hrade si 28. októbra 2016 z rúk prezidenta Miloša Zemana prevzal vyznamenanie Českej republiky, medailu I. stupňa Za zásluhy o štát v oblasti umenia. V pražskom Forum Karlín usporiadal 9. decembra 2016 galakoncert Daniel Hůlka 25 let, ktorým oslávil 25 rokov účinkovania na hudobnej scéne.



„Mám to šťastie, že sa živím tým, čo ma na svete najviac baví a čo mám najradšej. Spev a divadlo je celý môj život,“ hovorí jubilant k speváckej dráhe.