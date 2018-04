Do Bratislavy mieri speváčka Jane Birkin

Speváčka sa aktuálne vydáva na turné, ktoré má podporiť jej najnovší album Birkin/Gainsbourg: La Symphonique.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Francúzska speváčka a herečka britského pôvodu Jane Birkin mieri v týchto dňoch na Slovensko. Módna ikona 70. rokov, preslávená duetom Je t’aime...moi non plus, ktorý naspievala so svojím umeleckým partnerom Sergeom Gainsbourgom, sa predstaví v sprievode orchestra Capella Istropolitana v bratislavskom Istropolise v nedeľu 15. apríla.



Speváčka sa aktuálne vydáva na turné, ktoré má podporiť jej najnovší album Birkin/Gainsbourg: La Symphonique, vydanom v marci 2017. Ten je podľa jej slov poctou jej dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Sergeovi Gainsbourgovi, ktorý jej zároveň aj jedným z najvýraznejších francúzskych umelcov 20. storočia. Bol to práve Gainsbourg, s ktorým Birkin tvorila trinásť rokov ikonický pár, médiami často označovaný aj ako ideálny a romantický.



Samotná Birkin sa od smrti Sergea Gainsbourga v r. 1991 venuje okrem aktivizmu aj zanietenému šíreniu Gainsbourgových myšlienok i jeho umeleckého odkazu. Koncert v bratislavskom Istropolise predstaví po prvýkrát Gainsbourgove skladby, navyše v nových symfonických aranžmánoch Montrealského symfonického orchestra. Ten na Slovensku rovnocenne zastúpi rozšírená zostava jedného z najprestížnejších slovenských orchestrov Capella Istropolitana, pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla. Spoluprácu so Slovákmi si pochvaľuje aj samotná Birkin.



Jane Birkin (1946) odštartovala svoju kariéru v roku 1965, v komediálnom filme The Knack...and How to Get It (u nás v češtine Fortel, a jak ho získat). O rok neskôr sa už objavila v svetoznámom dramatickom snímku Zväčšenina talianskeho režiséra Michelangela Antonioniho. V roku 1968 spoznala počas nakrúcania filmu Slogan herca, speváka a textára Sergea Gainsbourga, pre ktorého sa stala múzou, dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou. Výsledkom ich spolupráce bol aj kontroverzný duet so sexuálnym nábojom Je t‘aime... moi non plus, ktorý dosiahol komerčný úspech v celej Európe. V 70. rokoch sa následne na to stala sex-symbolom obdobia a spolu s Gainsbourgom tvorila pár, médiami označovaný ako najkreatívnejší a štýlový.



Koncert Jane Birkin je súčasťou Festivalu City Sounds.