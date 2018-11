Horkýže Slíže prichádzajú s Boxom svojich prvých nahrávok

Kapela vydala Box pre fanúšikov, ktorí sa prvých nahrávok nevedeli dopátrať. Tvrdia, že ich dlho zháňali od starých kamarátov.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Box úplne prvých 4 nahrávok vydala punkrocková skupina Horkýže Slíže. Zaznamenáva aktivity kapely počas prvých ôsmich rokov existencie. Prvé štyri platne tejto partie z Nitry zachytili dobu eufórie, v ktorej v 90. rokoch začala robiť prvé kroky na hudobnej scéne. Box si Horkýže Slíže berú so sebou aj na jesennú časť turné Pustite Karola. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Box obsahuje prvé tri oficiálne albumy a neoficiálnu demo nahrávku, ktorá im predchádzala. Pod názvom Prvý slíž vyšla na kazete v počte len 500 kusov, takže to bola raritka. Boli na nej pesničky, ktoré sme potom prerobili alebo vydali ich nové verzie. Demokazetu nám vtedy, keď sme nemali peniaze ako mladí začínajúci muzikanti, zasponzoroval predajca okuliarov. Bol to taký náš kamarát a poslucháč, sám sa ponúkol a zaplatil prvých 500 nosičov – kaziet. CD boli pre nás strašne drahé. Ale kazety sa vypredali za mesiac, čo nás veľmi povzbudilo a potom sme už išli nahrávať do profesionálneho hudobného štúdia," spresnil gitarista kapely Juraj Štefánik.



"Zvuk zostal pôvodný aj s tými chybami a s celou atmosférou tej doby. Vychádza to teraz spolu s ostatnými a v booklete sú fotografie, ktoré sme ešte nikdy nezverejnili. Dosť ťažko a dlho sme ich zháňali od starých kamarátov, s ktorými sme vyrastali. Ukázalo sa, že každý má doma nejaké staré fotografie, o ktorých sme ani my nevedeli. Sú tam fotografie z nakrúcania našich prvých klipov, naše spomienky a aj obaly našich prvých albumov," dodal Štefánik.



Kapela vydala Box pre fanúšikov, ktorí sa prvých nahrávok nevedeli dopátrať. "Vydavateľstvo, ktoré ich vydalo pôvodne, už neexistuje. Vydávame to pre našich priateľov, ktorí si chcú skompletizovať diskografiu a nevedeli sa k prvým trom albumom dostať. Aby mali na Vianoce, čo počúvať. Budeme sa snažiť, aby sme mali nový štvoralbum na každom koncerte," uzatvoril Peter Hrivňák.



Kapela pokračuje v jesennom Pustite Karola Horkýže Slíže Tour 2018, 16. novembra s predstaví v Leviciach, ďalšími zastávkami budú Partizánske (17.11.), Poprad (23.11.), Martin (24.11.), Detva (30.11.) a Prešov (1.12.). Do koncertného playlistu zahrnuli Slíže aj skladby Nervy, Starý Čočil a Kozy, Husle, Rooney z nového albumu Pustite Karola aj známe songy L.A.G. Song, Horí ti maštaľ, Malá Žužu, A ja sprostá či Silný refrén.