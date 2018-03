Jana Kirschner pripravuje koncerty so sláčikovým kvartetom

Fanúšikovia jej tvorby si budú môcť na koncertoch vychutnať nielen veľmi známe piesne v novom prevedení, pôjde o skutočný prierez jej tvorbou za dve desaťročia.

Bratislava 22. marca (TASR) – Speváčka Jana Kirschner prináša túto jar prvú ochutnávku jej nového koncertného projektu s názvom Komorne. Po línii koncertného turné Takmer sólo, ktoré bolo veľmi úspešné nielen doma na Slovensku, sa Jana Kirschner opäť vracia na koncertné pódiá. Sériu štyroch koncertov začne 23. apríla v Skalici, ďalšími mestami budú Trenčianske Teplice (24.4.), Bratislava (26.4.) a Nové Zámky (27.4.).



Speváčka sa predstaví v spojení so sláčikovým kvartetom Spectrum Quartett, pod vedením Jána Kružliaka. Nové aranžmány vytvárajú bohatú kulisu k Janiným melódiám a poetike, ktorá je pre jej tvorbu príznačná. Fanúšikovia jej tvorby si budú môcť na koncertoch vychutnať nielen veľmi známe piesne v novom prevedení, pôjde o skutočný prierez jej tvorbou za dve desaťročia. Zaznejú celkom nové skladby a tiež piesne z albumu Krajina Rovina či projektu Moruša.



"Chcela by som sa tentokrát vybrať aj do iných častí Slovenska a medzi svoje koncertné srdcovky zaradiť aj niekoľko miest, kde sme ešte nehrali. Viem, že ešte stále máme čo spoznávať," prezrádza Jana zo svojich plánov.



Podľa jej slov Komorne je najmä o emóciách, hudobnej zrelosti, túžbe ustavične objavovať nové cesty, no najmä o tom, že hudba je len jedna. Je to veľmi hravý a organický projekt, ktorý dokáže osloviť širokú škálu divákov.



"Cítim, že v dnešnej dobe, možno viac než kedykoľvek predtým, je veľmi dôležité priniesť ľudom niečo iné, niečo pekné, niečo slobodné. Aj napriek tomu, že naša krajina a celá spoločnosť prechádza zmenami. Verím, že umenie dokáže ľudí spojiť a podržať v týchto ťažkých chvíľach,” hovorí slovenská speváčka a skladateľka.



Netreba dlho premýšľať nad tým, ako vlastne prišlo k spojeniu Jany Kirschner so sláčikovým kvartetom. S Jánom Kružliakom spolupracuje od začiatku projektu Moruša a jeho cit pre experiment a inováciu sa prejavil už počas turné Moruša Biela. Okrem sláčikov pribudol do kapely aj bubeník Tomáš Hríbik.



"S Jankom sa poznáme a spolupracovali sme na niekoľkých projektoch. Je to osvedčená kombinácia," vysvetľuje Jana.



Jana Kirschner sa momentálne a predovšetkým naplno venuje aj príprave nového albumu. "Viem, že prišiel čas. Cítim, ako to vo mne rastie. Nedokážem tomu vzdorovať, ani to odložiť na neskôr. Pred pár rokmi som mala podobný pocit a vtedy vznikla Krajina Rovina. Dnes sa však, už ako dospelá žena, dívam na svoju krajinu a viem, že aj môj nový album bude venovaný práve jej," uzatvára speváčka.



Informáciu pre TASR poskytol PR manažér Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records.