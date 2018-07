Mikulášsky jazzový festival ponúkne bezplatné hudobné workshopy

Pripravené budú názorné ukážky a jednoduché úlohy pre účastníkov, ktoré ich interaktívnou formou zapoja do tvorivého procesu.

Liptovský Mikuláš 23. júla (TASR) – Mikulášsky jazzový festival, ktorý sa uskutoční od 27. do 29. júla v Liptovskom Mikuláši, ponúkne návštevníkom bezplatné hudobné workshopy. Stretnutia budú venované hre na bicie nástroje, kontrabas či basovú gitaru.



„Okrem inšpirácie, ktorú môžu účastníci nabrať z bohatého programu festivalu, určite ocenia aj jeho praktickú časť. Tá je vedená skúsenými, nadanými a všestrannými hudobníkmi – Dávidom Hodekom, Jurajom Kalászom a Gabom Jonášom. Každý z nich má pripravených množstvo zaujímavých tém, ktoré sa budú interaktívne prispôsobovať účastníkom workshopov, ich skúsenostiam, záujmom a otázkam. A nie je pritom rozhodujúce, či sa hudbe venujú dlhšiu dobu alebo s hraním práve začínajú - vítaní sú všetci so záujmom o hudbu,“ informoval TASR Michal Mendel z organizačného tímu festivalu.



V poradí prvý workshop, pod vedením Dávida Hodeka, sa bude konať v piatok 27. júla od 16:00 h. v Súkromnej ZUŠ Tranovského 4. Venovaný bude hre na bicie nástroje, ale témou bude aj funkcia nástrojov v kapele, rytmika a rôzne cvičenia interpretácie. „Účastníci sa môžu tešiť aj na špeciálne drevené akusticko-rytmické hudobné nástroje s jedinečným zvukom, ktoré im budú k dispozícii – WoodPacky," priblížil.



Druhý, sobotný workshop sa uskutoční od 14:00 h. pod taktovkou kontrabasistu Juraja Kalásza v sprievode klaviristu Gaba Jonáša. Tí sa budú venovať najmä kontrabasu, basovej gitare a úlohe basovej linky v jazze i v hudbe ako takej. Dotknú sa teoretických základov, nevynechajú ani základy frázovania, rytmus, rôzne koncepcie sólovej hry.



Pripravené budú názorné ukážky a jednoduché úlohy pre účastníkov, ktoré ich interaktívnou formou zapoja do tvorivého procesu. „Prínosná bude určite aj diskusia s hudobnými profesionálmi, ktorí záujemcom priblížia okrem iného produkciu a nahrávací proces. Vítaní sú všetci basáci, kontrabasisti a každý hudobný nadšenec,“ dodal Mendel.



Bližšie informácie k podujatiu sú dostupné aj na webovej stránke Mikulášskeho jazzového festivalu www.mjf.sk.