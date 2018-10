Jeho vydanie avizoval už v máji prvý singel Dievča (Na lásku nie je čas) s textom Joža Urbana, druhým singlom je duet Skúška snov s Katarínou Knechtovou a textom Kamila Peteraja.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Miro Žbirka vydáva nový Double Album, novinka vychádza 5. októbra. Jej vydanie avizoval už v máji prvý singel Dievča (Na lásku nie je čas) s textom Joža Urbana, druhým singlom je duet Skúška snov s Katarínou Knechtovou a textom Kamila Peteraja. Ku skladbe už nakrútili aj videoklip, jeho režisérom je spevákov syn David Žbirka. S novinkou prichádza Žbirka po troch rokoch, predchádzajúci album Miro vydal v októbri 2015.



Novinka ponúka na dvoch diskoch celkom 26 piesní, 14 naspievaných v slovenčine a 12 v angličtine. Na CD 1 sú nimi Dievča (Na lásku nie je čas), Práve ty, Čistý svet (feat. Ráchel Skleničková), Ten hlas, Áno, Každý chce byť naj, Undergrant, Skúška snov (feat. Katarína Knechtová), Mám čo som chcel, Nie som sám, S dôverou, Charlie, Len tak a Márny boj. Na CD 2 sú to skladby Darling, Society, Take Me Home (feat. Eddi Reader), Oh Why, Complete, Nothing Ever Rhymes, Girl You Know, Emerald Eyes, Little One, Long Ago, Why Not?, Train To Goodbye. Anglické texty napísal Pete Brown. Na obale albumu je silueta Mira Žbirku od známej českej výtvarníčky Míly Fürstovej, ktorá dlhodobo žije v Anglicku.



Album vznikol v legendárnom štúdiu č. 3 na Abbey Road v Londýne s producentom Robom Cassom a zostavou špičkových muzikantov Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Pearse MacIntyre (klávesy), Dean Ross (klavír), Hamish Stewart (basgitara). Slovenský Paul McCartney predstaví nový album spolu so zahraničnými hosťami na koncertoch v Bratislave 22. októbra v Ateliéri Babylon, v Prahe (25. 10., Lucerna Music Bar), Hradci Králové (27. 10., Klub Denoche) a Brne (29. 10., Sono Centrum).



„Som rád, že sa mi podaril ten koncept, ktorý som mal aj pri tom prvom albume, ale vtedy ma už časová tieseň donútila ukončiť nahrávanie a vydal som album, kde bolo viac anglických ako slovenských piesní. Teraz som si dal pozor, už som mal skúsenosti, takže malo to byť vyrovnane. Ale na tej trase sa ešte prihodili dve pesničky, ktoré nie sú na anglickej verzii. Skladba Undergrant, tá mala len text, keď som to priniesol do štúdia, poprosil som bubeníka Blaira Cunninghama, že mám špecifický song, kde nebude rozumieť textu, povedal som mu rytmus tej vety, zaspieval a chcel som, aby sme nahrali základ, on bicie a ja spev. Z toho vznikla finálna verzia. Keďže to vôbec nemalo melódiu, lebo je to rozprávanie, nebol dôvod dávať to do angličtiny. Tým vznikla jedna pesnička navyše oproti anglickým verziám. Potom som si spomenul na jednu melódiu ešte z predošlého albumu Miro a bolo mi ľúto, že nemá slovenský text. Tak som k nej slovenský text napísal a bol z toho Charlie. Tým pádom vzniklo 14 piesní na slovenskej verzii albumu a 12 ich ostalo v angličtine,“ povedal ku vzniku piesní na album pre TASR spevák.



„Album som nahrával s anglickými hudobníkmi, ktorí hrávali s Paulom McCartneym. Keď človek nahráva s týmito hudobníkmi, tak je veľmi dobré prezentovať tie piesne v angličtine, navyše, keď mám to šťastie, že mi texty píše Peter Brown, takže sú to kvalitné texty. Tí hudobníci potom vnímajú tú ktorú skladbu aj s kvalitným textom, navyše im je zrozumiteľná v angličtine. Takže väčšinou je to tak, že nahrám najprv anglické verzie a potom dodatočne urobím slovenské verzie. Tento systém sa mi veľmi osvedčil, im sa tie melódie priblížili a potom už vnímali aj slovenské texty normálne,” dodal k systému vzniku štúdiových nahrávok Žbirka.