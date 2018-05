Nemecký skladateľ Johannes Brahms sa narodil pred 185 rokmi

V kariére hudobného skladateľa 20-ročnému Brahmsovi výrazne dopomohol nemecký skladateľ Robert Schumann, o ktorom sa tradovala, že vie výborne rozpoznať talenty.

Hamburg/Bratislava 7. mája (TASR) - Nemeckého hudobného skladateľa Johannesa Brahmsa, od narodenia ktorého uplynie v pondelok 7. mája 185 rokov, právom zaraďujú vedľa velikánov nemeckej klasickej hudby, akými sú Johann Sebastian Bach a Ludwig van Beethoven.



Hoci bol Brahms konzervatívne založený skladateľ, ktorý hľadal oporu pre svoje diela v baroku a klasicizme, často vkladal či už do veľkých orchestrálnych skladieb, alebo komornejších diel mnohé prvky z romantizmu. Stal sa výborným syntetikom, ktorý spájal klasickú formu s romantickou citlivosťou vyjadrenou bohatou harmóniou.



Ťažisko Brahmsovej tvorby leží v jeho štyroch symfóniách, dvoch klavírnych koncertoch a v koncertoch pre husle a violončelo. Pozoruhodné sú aj jeho komorné diela či už klavírne triá, alebo sláčikové kvartetá. Asi najpopulárnejšou skladbou Johannesa Brahmsa sú Uhorské tance.



Johannes Brahms sa narodil 7. mája 1833 v Hamburgu. Jeho otec Johann Jakob Brahms bol hudobník, ktorý hrával na lesný roh vo viacerých hudobných telesách. Hre na klavír sa venoval aj Brahmsov brat Fritz Friedrich Brahms. Od siedmych rokov hru na klavír študoval aj budúci skladateľ. V talente prekonal brata a už od desiatich rokov verejne vystupoval. Jeho prvým učiteľom bol Otto Friedrich Cossel, ktorý Brahmsa zachránil pred osudom zázračného dieťaťa živiaceho rodinu hrou na klavír. Cossel vynaložil nemalé prostriedky na to, aby sa mu podarilo mladého Brahmsa nechať študovať u vynikajúceho klaviristu Eduarda Marxsena. Ten mal na budúceho skladateľa zásadný vplyv. Zoznámil ho totiž hlbšie s dielami Bacha, Beethovena, Mozarta či Haydna.



V kariére hudobného skladateľa 20-ročnému Brahmsovi výrazne dopomohol nemecký skladateľ Robert Schumann, o ktorom sa tradovala, že vie výborne rozpoznať talenty. O Brahmsovi sa v časopise Neue Zeitschrift für Musik vyjadril ako o novom mesiášovi, ktorý môže zvrhnúť falošných bohov - Ferenca Liszta či Richarda Wagnera.



Brahms prostredníctvom Schumanna nezískal len vstupenku medzi uznávaných skladateľov, ale zoznámil sa aj so svojou budúcou celoživotnou priateľkou, Schumannovou manželkou Clarou. Po Schumannovej smrti bol Clarinou oporou a podľa viacerých Brahmsových životopiscov medzi nimi vzplanula aj láska, ale údajne len v platonickej podobe.



V zime v roku 1871 sa Brahms natrvalo presťahoval do Viedne, kde našiel chápavejšie publikum pre svoju hudbu ako v rodnom Hamburgu či Lipsku. Vo Viedni žil viac-menej samotárskym životom v skromných podmienkach aj napriek postupnému úspechu. V rakúskej metropole zomrel 3. apríla 1897. Vo Viedni je aj pochovaný.