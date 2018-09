Nohavica zaspieva Lipovi Maturantky, Rottrová Sťahovavých vtákov

Veľká sála Istropolisu bude dnes dejiskom špeciálneho koncertu s názvom 75 rokov v plnom nasadení, na ktorom spevák Peter Lipa oslávi svoje životné jubileum spolu s kolegami, priateľmi a fanúšikmi.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Veľká sála bratislavského Istropolisu bude vo štvrtok dejiskom špeciálneho koncertu s názvom 75 rokov v plnom nasadení, na ktorom spevák Peter Lipa oslávi svoje životné jubileum spolu s kolegami, priateľmi a fanúšikmi. "Pôvodne to mal byť koncert pre Petra Lipu, nakoniec sa stalo, že to bude aj koncert Petra Lipu, žiaľbohu, lebo moji starí kamaráti z takých skupín ako bola Blues Five, Tradicional Club alebo Blues Band s Ľubošom Andrštom nemajú spevákov, tak musím spievať aj ja," povedal s úsmevom pre TASR Peter Lipa, ktorý dovŕšil sedemdesiatpäťku v závere mája.



Na mimoriadnom koncerte sa stretnú jeho bývalí aj súčasní spolupracovníci a priatelia, spolu s umelcami, ktorí majú otca slovenského jazzu radi. V programe figurujú Milan Lasica, Jaromír Nohavica, Marie Rottrová, IMT Smile, Jana Kirschner, Zuzana Mikulcová, Svetlana Rymarenko, Marián Čekovský i raper Opak. Medzi inštrumentalistami nechýba Andrej Šeban (gitara), Michal Žáček, Radovan Tariška (saxofón), Erich Boboš Procházka (harmonika), Juraj Bartoš (trúbka), Martin Valihora, Marcel Buntaj, Michal Fedor (bicie), Boris Urbánek, Peter Lipa mladší (klávesy), Martin Gašpar, Michal Šimko (basgitara).



"Napríklad Jarek Nohavica bude spievať Maturantky, Marie Rottrová spieva Sťahovavých vtákov, to sú také prekvapenia," prezradil oslávenec, ktorý si má v závere koncertu zaspievať s veľkým orchestrom ešte päť pesničiek. "Predpokladám, že to bude dosť dlhý koncert, ale dúfam, že bude dobrý a že to divákov bude stále držať celý ten čas v napätí a že ich to bude stále zaujímať," dodal Peter Lipa k špeciálnemu koncertu, na ktorom sa predstaví aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Adriánom Kokošom.



Koncert zaznamená a odvysiela RTVS.