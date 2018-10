Peter Nagy pripravuje Vianočné Pianko tour

Aj tento rok bude Petra Nagya sprevádzať klavirista Pavol Bartovic a sláčikové kvarteto, ktoré zostavil Milan Adamec zo svojich kolegov a priateľov umelcov.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Vianočné Pianko tour pripravuje Peter Nagy. Známy spevák a skladateľ zahrá a zaspieva nestarnúce hity aj poetické balady v jedinečných intímnych aranžmánoch. Sprevádzať ho bude klavirista Pavol Bartovic a sláčikové kvarteto.



Turné sa začína 22. novembra v Skalici, pokračuje 27. novembra v Šamoríne, ďalšími zastávkami budú Bratislava (28. 11.), Dubnica nad Váhom (29. 11.), Zvolen (2. 12.), Ružomberok (3. 12.), Brezno (4. 12.), Prievidza (10. 12.) a opäť Bratislava (11. 12.). TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Pianko koncerty nazývam 'tiché' koncerty. Nielen decibelmi, ale aj tiché tou zvláštnou atmosférou porozumenia s divákmi. Moji fanúšikovia dozreli a vedia 'pravdu veku'. To je pre mňa najdôležitejšie. Ja snáď teraz viac cítim texty, ktoré som napísal pred 20 až 30 rokmi,“ popisuje atmosféru koncertov Peter Nagy.



„Pianko v tomto roku pokračuje hlavne v mestách, ktoré sme nestihli odohrať pred rokom. Výnimkou sú iba dva koncerty v Bratislave. Budeme hrať aj koncert na Morave v Zlíne a veľký koncert v Prahe v nádhernej historickej sále paláca Žofín. Ešte rokujeme o ďalších koncertoch,“ plánuje spevák.



Aj tento rok bude Petra Nagya sprevádzať klavirista Pavol Bartovic a sláčikové kvarteto, ktoré zostavil Milan Adamec zo svojich kolegov a priateľov umelcov.



„Turné nesie názov Vianočné pianko, lebo začíname dátumovo oveľa neskôr ako pred rokom. Chcem, aby sme sa priblížili viac k mierumilovnej atmosfére Vianoc. Preto nebude chýbať ani pieseň Vianoce, Vianoce."



"Program oživíme aj novinkami. Napríklad zahráme úplne novú pieseň 50 žiráf z pripravovaného albumu Pianko. Ako metaforu textu som použil starý príbeh z čias Československa, keď vtedajší mocní dali príkazom vystrieľať 50 žiráf zoológa Josefa Vágnera v Safari parku Dvůr Králové. Pre mňa je to veľmi silný príbeh, ktorý je dodnes nedoriešený."



"Pieseň 50 žiráf nie je len o zlom vzťahu ľudstva k prírode, ale aj o tom, ako sa ničíme navzájom v snahe odstrániť všetko, čo nám stojí v ceste za tzv. civilizáciou. Vtedy to bola arogancia moci, dnes je to arogancia veľkých peňazí. Žijeme v slepej uličke a hľadáme návod, ako vycúvať. Pieseň je jedna z nenásilných možností, ako sa prebudiť,“ uviedol pre médiá Nagy.