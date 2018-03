VIDEO: Po 33 rokoch vystúpi na Slovensku džezová legenda Oregon

Po malých personálnych zmenách sa štvorica hudobníkov vracia do Európy.

Bratislava 12. marca (TASR) - Po 33 rokoch vystúpi na Slovensku americká džezová legenda Oregon, miešajúca komorný džez so žánrami fusion, world music a new age. Na pódiu sa v rámci samostatného koncertu predstaví aj slovenská formácia Acoustic Colours. Dvojkoncert pod hlavičkou celoročného festivalu City Sounds of Bratislava sa uskutoční v bratislavskom Ateliéri Babylon v stredu 14. marca.



Oregon predstavia slovenskému publiku kritikmi oceňovaný, tridsiaty štúdiový album Lantern. Americké zoskupenie sa na Slovensku predstavilo iba raz. Stalo sa tak v rámci Bratislavských džezových dní v roku 1984, ešte v pôvodnej zostave s perkusionistom a hráčom na sitaru Collinom Walcottom, ktorý dva týždne na to tragicky zahynul. Po malých personálnych zmenách sa štvorica hudobníkov vracia do Európy. "Ako hráči sa neustále vyvíjame. Pred desiatimi rokmi sme hrali inak, ako hráme teraz. Cítim, že sme silnejší a máme oveľa jasnejšiu víziu," uviedol na margo nestarnúcej kapely saxofonista a hobojista Paul McCandless. Oregon vystúpi v zostave Ralph Towner (klavír, gitara), Paul McCandless (Sopránsaxofón, hoboj), Paolino Dalla Porta (akustická gitara) a Mark Walker (bicie).







História kapely sa začala písať v roku 1970, kedy sa štvorica muzikantov z formácie Paul Winter's Consort rozhodla vybrať vlastným hudobným smerom. Výsledkom ich spoločného snaženia bol debut Music of Another Present Era (1972), na ktorý nadviazali albumami Distant Hills (1973) a Winter Light (1974). Trojica nahrávok upevnila vedúcu pozíciu kapely, ktorá udáva krok v improvizáciách, miešajúc pritom vplyvy indickej a západnej hudby s džezom, folkom, space music a avantgardou.



Zoskupenie Acoustic Colours existuje na slovenskej scéne 15 rokov, pre vyťaženosť jeho členov sú koncerty tejto kapely ojedinelým zážitkom. Formáciu tvoria virtuózny gitarista Michal Vavro, jeden z najvýraznejších domácich husľových talentov Stano Palúch, koncertný i štúdiový hráč na perkusie a bicie Igor "Ajdži" Sabo a legendárny slovenský basgitarista a kontrabasista Juraj Griglák. Doteraz vydali dva štúdiové albumy: Michal Vavro & Stano Palúch - Acoustic Colours (2003) a Natural Fusion (2007). Vo svojej tvorbe kombinujú prvky džezu, new acoustic, bluegrassu i slovenského folklóru.



