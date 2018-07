Populárni speváci idú na turné so slovenskými harmonikármi

Turné odštartuje 13. júla v Brne, pokračuje 19. júla v Amfiteátri na Trenčianskom hrade, 10. augusta v Olomouci, 11. augusta v Plzni a 23. augusta v Ostrave.

Bratislava 10. júla (TASR) - Lenka Lo Hrůzová, Mirka Partlová, Peter Lipa a Rado Moznich - to je spevácka zostava, ktorá bude sprevádzať Turné Slovak accordion orchestra 2018 pod názvom Meníme svet hudby.



Turné odštartuje 13. júla v Brne, pokračuje 19. júla v Amfiteátri na Trenčianskom hrade, 10. augusta v Olomouci, 11. augusta v Plzni a 23. augusta v Ostrave. Na každom koncerte sa môžu fanúšikovia tešiť na známe hity Mariky Gombitovej a skupín Elán, Eagles, Queen, Metallica či Modus.



Akordeón majú ľudia často zaškatuľkovaný ako folklórny hudobný nástroj. Nové obzory v jeho vnímaní ponúkol zaujímavý slovenský akordeónový orchester v lete minulého roka. Košickému publiku sa vtedy predstavil so speváckou podporou Lukáša Adamca, Petra Lipu a Márie Čírovej. Ešte v ten istý rok išiel orchester s podobným programom do Bratislavy, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Do unikátneho projektu sa zapojili aj ďalšie spevácke esá ako Nela Pocisková a Martin Chodúr.



"Je to vzrušujúce počuť svoju pieseň v takom atraktívnom zvuku," hovorí Peter Lipa. Návštevníkom koncertu ponúkne vystúpenie, ktorého súčasťou bude i interpretácia vlastnej skladby. Nový aranžmán dostane vďaka akordeónovému orchestru pesnička Balada o štyroch koňoch. Odznie aj pieseň Caracas a úplná novinka z tvorby AMC Trio Because Of Your Sad Eyes.



Známy jazzman dodáva: "Táto séria koncertov má pre mňa úplne novú príchuť. S akordeónom ako s nástrojom som až do tohto projektu nikdy nespolupracoval, pritom som vždy vedel, že ide o majstrovský nástroj. Nakoniec nie inštrument, ale hudobník, ktorý na ňom hrá, je podstatný. A tu sa dostávam do situácie, keď mám za sebou viac ako desať akordeónov a moje piesne tak zaznejú v novej podobe a to je pre mňa lákavé."



"Je to pre mňa veľká výzva a veľmi sa na spoluprácu so Slovak accordion orchestra teším. Všetko netradičné je mi blízke a vždy je skvelé mať možnosť spolupracovať s kvalitnými hudobníkmi. Neváhajte a príďte si vypočuť niečo, čo sa v dnešnom svete preplnenom hudobnou vatou, len tak ľahko nepočuje," doplnila Lenka Lo Hrůzová.



Kompliment Lenke vrátil obratom aj umelecký vedúci a zakladateľ orchestra, nevidiaci akordeonista Vladimír Košík: "Nie je mnoho speváčok, ktoré dokážu zaspievať piesne Mariky Gombitovej."



Speváčku Mirku Partlovú oslovili nahrávky a nadšenie orchestra. "Páčia sa mi rôzne prerábky známych vecí, ja sama ich hrávam s kapelou. Pre mňa to bude veľká výzva zahrať si s novým zaujímavým telesom."



