Skladateľ Mirko Krajči predstavuje novinku Post Scriptum

Album ponúka tri kompozície - Post Scriptum, Koncert pre violončelo a orchester, treťou je Posolstvo Slova.

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vzácne spojenie skladateľského a dirigentského remesla, tri autorské kompozície a mimoriadne výrazní sólisti. To je novinka Post Scriptum slovenského skladateľa a dirigenta Mirka Krajčiho z vydavateľstva Hudobný fond.



Album ponúka tri kompozície - Post Scriptum, Koncert pre violončelo a orchester, treťou je Posolstvo Slova.



„Rozpätie vzniku skladieb je relatívne veľké, je to dvanásť rokov. Najstarší je Koncert pre violončelo a orchester z roku 2001 a najčerstvejšou skladbou je Posolstvo slova z roku 2013. Vybral som tri skladby s orchestrom, no každá je niečím iná,“ uvádza k dramaturgii albumu Post Scriptum Mirko Krajči.



Vo všetkých troch kompozíciách môžu poslucháči počuť Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou samotného skladateľa. V Koncerte pre violončelo a orchester hosťuje violončelista Eugen Prochác, v skladbe Posolstvo slova zase zaznie tenor Róberta Remeselníka a bas Petra Mikuláša. Titulnú Post Scriptum nechal Mirko Krajči čisto na výkone orchestra.



„Naša budúcnosť je prítomnosťou vytvorenou v minulosti nami samými. Každá sekunda nášho života je súčasne minulosťou, prítomnosťou aj budúcnosťou. Ak svoj vnútorný svet, svoj doterajší život a svoje pocity z neho pretavíme do hudobného diela, platí to aj v rámci neho. Ak to aplikujeme na celú svoju tvorbu, dokážeme aj v nej nájsť tieto univerzálne zákonitosti,“ uvádza v booklete k albumu Krajči.



„Krajči nešokuje poslucháča experimentom, neobracia sa naň rétorikou rebela prahnúceho po novosti. Krajčiho krehká, ale naliehavá poetika tkvie v tom, že vo svojich dielach poskytuje pokoj a sýtu harmóniu, teda hodnoty, aké súčasnému človeku nie sú dopriate,“ píše v booklete novinky Post Scriptum muzikológ Igor Javorský.