Slovensko sa chystá na hudobnú párty RnB & Hip Hop Night

V rámci prvého ročníka RnB & Hip Hop Night sa na Slovensku uskutočnia tri koncerty. Každý bude niečim iný, o čo sa postará pestrá skladba hostí.

Bratislava 26. marca (TASR) – V apríli príde na Slovensko veľká medzinárodná hudobná párty. RnB & Hip Hop Night zavíta do troch slovenských miest – Bratislavy (11.4., MMC), Košíc (13.4., GES) a Piešťan (14.4., Elektrárňa).



V rámci prvého ročníka RnB & Hip Hop Night sa na Slovensku uskutočnia tri koncerty. Každý bude niečim iný, o čo sa postará pestrá skladba hostí. Spoločným menovateľom všetkých troch slovenských koncertov je uznávaný slovenský hudobník Eugen Botoš so skupinou Finally, ktorá sa postará o hudobný support všetkých účinkujúcich počas celého turné ako leaderband.



Na všetkých troch slovenských koncertoch sa predstaví tiež exkluzívny hudobný hosť z USA, RnB speváčka Angela Johnson, ktorá nahrala niekoľko skladieb na album Eugena Botoša Final Definition. V bratislavskom Majestic Music Clube sa navyše ako hosť predstaví Celeste Buckingham, v košickom GES Clube Vladis a rómsky hudobný virtuóz Alexander Šani Sási. Na všetkých troch slovenských koncertoch sa tiež predstaví nový český hudobný objav, mladá speváčka Christinne.



Autorom myšlienky a organizátorom podujatia je producent Patrik Jedlička a česká agentúra Brothers Music Agency, ktorá RnB & Hip Hop Night vytvorila ako dlhodobý koncept. Pod týmto označením chce v pravidelných intervaloch realizovať koncerty v Čechách i na Slovensku so zaujímavými hosťami z celého sveta, ktorí na jednom pódiu v jediný večer spoja viacero rôznych žánrov.



Vstupenky na RnB & Hip Hop Night sú v predaji v sieti Ticketportal. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.