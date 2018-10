Sopranistka Lívia Aghová hosťovala na viacerých svetových scénach

V nedeľu 7. októbra oslávi operná diva 55. narodeniny.

Šaľa/Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenská sopranistka Lívia Aghová počas svojej kariéry naštudovala okolo 30 operných úloh. Zažiarila na významných koncertných pódiách – Musikverein vo Viedni, Concertgebouw v Amsterdame, Theatre de Champs-Elysées v Paríži, Gasteig v Mníchove, Tonhalle v Zürichu i Suntory Hall v Tokiu. Koncertne spolupracovala napr. s Českou filharmóniou, Viedenskými filharmonikmi, Bamberskými filharmonikmi, s Orchestre de Paris i. V nedeľu 7. októbra oslávi operná diva 55. narodeniny.



Lívia Aghová sa narodila 7. októbra 1963 v Šali. Vyštudovala operný spev na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením profesorky Miloslavy Sopirovej Fidlerovej. Jej soprán prirovnávajú k novozélandskej opernej speváčke Kiri Te Kanawa alebo talianskej sopranistke Mirelle Freni.



Svoje prvé javiskové skúsenosti získala v SND v Bratislave, kde naštudovala rad operných rolí (Mozartova Čarovná flauta – Pamina, Figarova svadba – Zuzanka, Pucciniho Bohéma – Mimi, Smetanova Predaná nevesta – Mařenka, Janáčkova Liška Bystrouška – Liška, Bizetova Carmen – Micaela).



Po štúdiách získala Lívia Aghová titul laureáta Medzinárodnej súťaže ARD v Mníchove a Pražského jara a zároveň bola angažovaná ako sólistka Národního divadla v Prahe, kde pôsobila do roku 2001. Počas svojho angažmán v Národním divadle naštudovala ďalšie role – napríklad Juliettu v rovnomennej opere B. Martinů, Laurettu (Gianni Schicchi), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Jenůfu (Její pastorkyňa), Donnu Elvíru (Don Giovanni), s ktorou hosťovala na zájazdoch ND v Japonsku.



"Najbližšia mi bola postava z Janáčkovej opery Jej pastorkyňa, ktorá je vo svete známa ako Jenufa. Dala mi zabrať, lebo som ju musela zvládnuť výrazovo aj technicky. Tieto veci je často ťažké spájať, lebo keď sa veľmi odovzdáte hereckej stránke, potom spevácky bojujete s postavou," uviedla Lívia Aghová.



Za stvárnenie role Sofie (Gavalier s ružou) bola speváčka nominovaná na Cenu Thálie. Pre Štátnu operu naštudovala rolu otrokyne Liu (Turandot) a úlohu Xenie v Dvořákovej opere Dimitrij, ktorou umelkyňa získala opäť nomináciu na Cenu Thálie. Speváčka vystupovala na popredných operných scénach v Mníchove, v Hamburgu, Berlíne, Houstone, v Toulouse i Benátkach.



Hlavná rola v Janáčkovej opere Osud (pre televíznu spoločnosť NHK) vyniesla Lívii Aghovej v Japonsku Cenu kritiky za najlepšiu inscenáciu roka.



Za úspešnú nahrávku opery Král a uhlíř od Antonína Dvořáka dostala umelkyňa cenu MIDEM Classical Award 2008 v Cannes. Za svoju dlhoročnú benefičnú činnosť bola udelená speváčke na Slovensku cena "Dar roka 2012".



V roku 2016 naspievala Lívia Ághová s Metropolitným orchestrom Bratislava profilové CD "Svet nám ich závidí".



Lívia Ághová sa venuje aj pedagogickej činnosti, vedie kurz muzikálového spevu v rodnej Šali. Počas neho pomáha študentom so skladbami, s ktorými sa prezentujú. Podobnú ponuku učiť spievať deti dostala umelkyňa v roku 2016 dokonca aj z africkej Angoly.