Speváčka M.U.S. vydáva debutový album ME

Bratislava 3. júla (TASR) - Michaela Husárová, finalistka ostatného ročníka súťaže The Voice Česko Slovensko, vydáva pod pseudonymom M.U.S. debutový album s názvom ME. Mladá 25-ročná speváčka a skladateľka, známa aj z alternatívnej hudobnej scény, na ňom spolupracovala s producentom Matejom Maximiliánom Miklošom pôsobiacim v známom štúdiu Littlebeat. Desiatka nových skladieb s moderným elektronickým zvukom je na Slovensku skôr unikátom. K titulnej piesni Now We Know predstavuje interpretka aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.







Nahrávky sú podľa samotnej speváčky presnou výpoveďou a odrazom obdobia, počas ktorého album vznikal. „Moje texty sú presným odrazom toho, čo som v poslednom období žila. Vypísaním na papier som potrebovala uzavrieť niektoré životné kapitoly, obhájiť si vlastné rozhodnutia. Človek nikdy nebude s ničím spokojný a toto je moje presné zrkadlo od septembra 2018 do mája 2019. Moje názory, postoje, myšlienky. Či už správne alebo nie. Preto názov ME,“ uviedla pre médiá M.U.S.



Kombinácia neosoulu, popu, r'n'b a funku v súčasnom zvuku znie veľmi unikátne. „Producent Matej Maxo Mikloš, ktorý stojí nielen za aranžmánom, ale aj mixážou albumu, vytváral všetky zvuky priamo len na tento album. Aj vďaka tomu má veľmi špecifický a moderný zvuk,“ doplňuje speváčka.



K titulnej piesni Now We Know predstavila M.U.S. aj videoklip. „Najradšej si režírujem, strihám a postprodukujem klip sama, pretože presne viem, ako chcem, aby vyzeral. Inak to nebolo ani teraz,“ priblížila speváčka.



Now We Know však nie je jediný singel s videoklipom. Na internetových hudobných platformách bude mať každá jedna pieseň z albumu svoj vlastný videovizuál. „Nebavilo by ma, ak by bol videoklip iba k jednej skladbe z CD a ostatné boli zverejnené iba s obrázkami. Preto som ku každej jednej pesničke vytvorila niečo ako lyrics video, na ktorom spievam. Videá sú farebne odlíšené extravagantnými outfitmi a celý vizuál dotvára elektronický koncept albumu,“ dodala.